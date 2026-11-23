Tras haber atribuido inicialmente a la presidenta del PS la idea de retirar los permisos, el senador asumió la responsabilidad de la tramitación.

El senador Juan Luis Castro (PS), a quien se le señala por haber desencadenado el caso Firmas, se retractó de las declaraciones en las que endilgaba parte de la responsabilidad a la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic.

Tras haber señalado inicialmente que la idea del retiro de los permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD) se la había planteado Vodanovic y que él hizo la tramitación, Castro sostuvo este lunes que lo sucedido fue su responsabilidad.

“Soy yo el que da luz verde a que se tramite la suspensión del permiso. Paulina Vodanovic me advirtió que había un problema, pero yo soy el responsable y no me eximo de mi responsabilidad”, dijo a radio ADN.

El episodio reavivó las tensiones al interior del Socialismo Democrático. El senador Pedro Araya (PPD), haciendo alusión a las modificaciones de quórum que conlleva el retiro de permisos, manifestó que “se instaló gracias a esta tontera y a este escándalo que el SD tiene malas prácticas cuando no tiene los votos”.

Paulina Vodanovic: “No seré artífice de un quiebre entre el PS y el PPD”

Desde el Senado, Vodanovic explicó su ausencia en la reunión de partidos de oposición esta jornada. “Para que no se especule, saben que los lunes tenemos comisión acá en el Congreso. Le pedí a la secretaria general que transmitiera lo mismo que estoy diciendo: aquí vamos a mantener el diálogo político con todos los sectores, particularmente con los nuestros, con los afines, para poder tener incidencia en las decisiones de nuestro país”, aclaró.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos por recuperar el trabajo en conjunto de toda la oposición. No seré yo artífice de ningún quiebre entre el PPD y el PS, ni tampoco respecto al resto de la oposición“, manifestó.

Consultada sobre la polémica con el jefe del comité PS-PPD-PL, Vodanovic aseveró: “Yo me voy a quedar con las últimas declaraciones del senador Castro de hoy día en la mañana, y no me voy a referir al tema como ya lo he señalado”. Asimismo, dio cuenta de su disposición de cooperar con las indagatorias que lleva el Ministerio Público al respecto.