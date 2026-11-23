El Gobierno Regional de Santiago financiará el tercer tramo de la ciclovía Nueva Alameda. La última fase del proyecto había quedado en el aire luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunciara que no lo financiaría.

Desde Alameda con Exposición y en compañía de los alcaldes de las comunas por donde pasará la ciclovía, el gobernador de Santiago Claudio Orrego (IND) anunció que “en tiempos en que estamos viviendo una crisis de empleo y de desconfianza gigantesca, hemos decidido impulsar obras que devuelvan la confianza y generen empleo; mientras el Gobierno nacional está paralizando obras e incumpliendo de alguna manera sus compromisos”.

La autoridad regional destacó que la ruta busca dar a Lo Prado, Estación Central y Maipú “el mismo estándar de ciudad que tiene el sector oriente de Santiago”. También, comparándolo con el trazado del Metro de Santiago, sostuvo que “es como la Línea 1 del plan maestro de ciclovías de Santiago. Es probablemente la ciclovía más estructurante y que conecta más ciclovías en toda la ciudad. Dejarla paralizada a medias justo cuando llegaba a las ciudades más vulnerables es un sinsentido”.

El proyecto considera una inversión de $7.262.087.202 y una extensión de 3,8 kilómetros, que al unirse con el resto de los tramos comprendería 8 kilómetros de ciclovía. De ser aprobado este monto por el Consejo Regional, el trazado abarca desde calle Exposición hasta el eje Pajaritos. Luego se unirá a Lo Prado y Maipú mediante el parque Santiago Bueras.

El alcalde de Estación Central Felipe Muñoz (IND) destacó que el proyecto incorpora “mejores luminarias, hermoseamiento del bandejón y mejores calzadas”. A su vez, el jefe comunal de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), destacó que con la negativa del Gobierno para financiar el proyecto, resulta “esencial contar con autoridades regionales que se hagan cargo”. Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), graficó que el 25% de los viajes en bicicleta en la ciudad provienen de Maipú y que el proyecto resolvería el aislamiento de la comuna desde metro Las Rejas.