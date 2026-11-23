La Bolsa de Nueva York mostró una fuerte alza luego de la positiva reacción de los inversionistas, que apostaron nuevamente por estas compañías.

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La junta directiva de Nvidia confirmó este lunes que Jensen Huang, quien renunció el pasado 12 de noviembre, regresó a la empresa tras el escándalo por el presunto espionaje para China por parte de una examante.

Según reportaron medios especializados, tras conocerse la información, las acciones de la compañía mostraron un salto de casi el 30% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Pero, a la vez, la Bolsa de Nueva York mostró el fuerte repunte que generó en los mercados estadounidenses la decisión de la empresa, tras más de una semana marcada por importantes pérdidas de las compañías tecnológicas.

Según apuntó The New York Times, el Nasdaq, el índice que concentra a las principales empresas tecnológicas, avanzó cerca de un 6% durante las primeras operaciones. En esa línea, Nvidia encabezó las ganancias, ya que sus acciones subieron un 33,5% durante esta jornada.

Más atrás aparecieron CoreWeave, cuyos títulos avanzaron aproximadamente un 27%, y Oracle, cuyas acciones mostraron un incremento del 15,6%.

Los argumentos tras el regreso de Jensen Huang a Nvidia

De acuerdo con lo que anunció la tecnológica estadounidense, a Huang se lo reintegró “como presidente y director ejecutivo, así como miembro de la junta directiva“.

“La junta directiva votó por unanimidad a favor de reincorporar al Sr. Huang tras una serie de conversaciones y reuniones con él, al término de las cuales la junta quedó convencida de la franqueza del Sr. Huang y de su capacidad para dirigir Nvidia“, argumentaron los ejecutivos de la empresa.

De igual forma, sostuvo que había “recibido información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y, basándose en dicha información, confía en que la reincorporación del Sr. Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional“.

De hecho, la reincorporación a la compañía se registró pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó a favor del regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia.