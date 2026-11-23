Esta semana estará marcada por las altas temperaturas, donde los termómetros alcanzarían los 34°C en Santiago.

Una semana marcada por las altas temperaturas se espera en Santiago, Región Metropolitana.

Así lo adelantó este lunes el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien anunció el inicio de una ola de calor diurna y nocturna que afectará a la capital durante los próximos días.

El especialista entregó detalles del pronóstico del tiempo y afirmó que este lunes los termómetros alcanzarán una máxima de 26 °C. Además, existe la posibilidad de que se registren algunos chubascos en sectores cordilleranos, aunque serían precipitaciones muy localizadas.

Sin embargo, la atención estará puesta en lo que ocurrirá desde el martes, donde se podría dar comienzo a una ola de calor.

Ola de calor en Santiago

Sepúlveda explicó que superar los 30 °C durante noviembre no representa necesariamente un fenómeno extraordinario. No obstante, aclaró que para hablar técnicamente de una ola de calor deben cumplirse ciertos criterios de temperatura y duración.

“30 °C para la postrimería de noviembre está dentro del marco, pero…”, comentó inicialmente el especialista, antes de advertir que el escenario cambiará a partir del miércoles.

En ese sentido, detalló el umbral que debe alcanzar Santiago para que se configure una ola de calor diurna.

“Para tener una ola de calor en esta época diurna, necesitamos 3 tardes con temperatura de 31,3 °C o más… 34 °C el miércoles, check, 32°C a 33°C el jueves, check y 33°C a 34°C el viernes, check, y el sábado podríamos estar sobre 31°C”, aseveró.

Por otro lado, también se configuraría una ola de calor nocturna: “Se necesitan 3 mínimas iguales o superiores a 13,5°C”.

“Noche del miércoles a madrugada del jueves 16°C, el viernes 16°C y sábado también. Ya estamos. ¿Qué ocurre ahora? El tema es que estos 16°C son la mínima que se marcan a las 6 y media de la mañana”, sostuvo.