“No nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por los ruidos políticos”, advirtió el jefe de Estado.

Al término del consejo de gabinete de este lunes, el Presidente José Antonio Kast desdramatizó los resultados negativos de las encuestas y reiteró los objetivos que el Gobierno tiene respecto a la economía y la seguridad.

“Hay ruido político en el ambiente, sí, pero no nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por los ruidos políticos. Obviamente, miramos las encuestas. ¿Definen nuestro actuar? No lo han definido jamás porque hay puntos de importancia suma que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa”, reconoció desde el Palacio de La Moneda y rodeado de su gabinete.

El mandatario también hizo un repaso de su reciente gira por Asia. “Todo esto con un solo objetivo: abrir mercados para Chile, que implican mayor inversión en nuestra nación. Vemos como de todas las naciones extranjeras hay un foco puesto en Chile. Cuando el mundo pasa por situaciones geopolíticas complejas, los inversionistas buscan países que se vayan distinguiendo para hacer bien las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo en Chile”, destacó.

Asimismo, Kast sostuvo que “más allá del ruido político”, el Gobierno está abocado a resolver el desempleo. Por ello, fijó una meta de 100 días para intensificar los trabajos destinados a abordar la crisis. “Ahora, manos a la obra en la urgencia que tenemos por delante hoy día, que es el empleo. Vamos a poner a todos los sectores de nuestro gobierno a trabajar fuertemente en los planes que ya anunciamos, y en otros que están por presentarse”.

En esa línea, destacó que “cuando hablamos de seguridad y vemos la baja en el tema de los distintos delitos más graves, es un hecho real”.