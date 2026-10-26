Las presuntas irregularidades que denunció Bolsonaro para anular la elección en Brasil

El hijo de Jair Bolsonaro repitió los dichos de su padre hace cuatro años, cuando también se negó a reconocer su derrota ante el actual mandatario.

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El candidato derrotado en los comicios presidenciales de Brasil, Flávio Bolsonaro, dio a conocer los argumentos por los cuales solicitará que se anule la elección en la que Luiz Inácio Lula da Silva ganó la reelección.

Tras conocerse los resultados la noche del domingo, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro manifestó que “es imposible reconocer las elecciones en esas condiciones. Voy a pedir la anulación de esas elecciones“.

Así abordó Flávio lo ocurrido debido a dificultades producto de las lluvias y la falta de transporte público, luego de que en algunas ciudades se extendió el horario de votación y se reabrieron las urnas, mientras que en otras no sucedió aquello.

“Lo que ocurrió hoy no fue algo normal. Fue inaceptable“, planteó Bolsonaro luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que Lula obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% que consiguió el candidato del Partido Liberal.

De esta forma, el hijo de Jair Bolsonaro repitió los dichos de su padre hace cuatro años, cuando se negó a reconocer su derrota ante el actual mandatario.

Irregularidades que denunció Bolsonaro en la elección en Brasil

Todo comenzó luego de que un juez de la Corte Suprema de Brasil instruyó pausar el recuento de votos y postergar por dos horas el cierre de los colegios electorales, debido a que los municipios de varias ciudades no facilitaron el transporte público durante la jornada electoral, además de que en otras zonas del país las lluvias también dificultaron que los votantes acudieran a los locales.

Inicialmente, los comandos de ambos candidatos presentaron la petición, pero luego de que el TSE no se pronunció, el juez Cristiano Zanin acogió la solicitud del comando de Lula pasadas las 17:00 horas, cuando se habían cerrado gran parte de las urnas.

De acuerdo con lo expuesto por los encargados de la campaña de Flávio Bolsonaro, pese a la decisión del juez de la Corte Suprema de Brasil, muchos electores no lograron votar en el horario extendido.

Ante esta situación, el candidato derrotado reclamó que, a raíz de aquello, “nunca sabré cuántos votos podría haber obtenido en un estado donde las urnas no fueron reabiertas“.

El senador calificó como “inexplicable” que “los amigos de Lula en el Supremo Tribunal Federal y a petición de un exsocio del magistrado” hayan cambiado la regla del juego.

En todo caso, se prevé que, si Bolsonaro pide la anulación de los comicios, se estima que el TSE la rechazará por dos motivos. El primero dice relación con los más de 4 millones de votos de diferencia entre el ganador y el perdedor, mientras que el segundo tiene que ver con que, según los datos de dicho organismo, tras ampliarse el horario, solamente se registraron 35.521 votos en las urnas, de un total de electrónicas 158,7 millones de electores.