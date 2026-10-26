“Voy a avanzar más rápido”: Mirosevic y la agenda de seguridad tras asumir en la Comisión de Constitución

“En el periodo pasado logramos grandes acuerdos con la oposición de ese entonces”, valoró el senador del Partido Liberal.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) aseguró este lunes que desde su rol de presidente de la Comisión de Constitución del Senado se encargará de impulsar el avance de una agenda de seguridad en el Congreso.

“No necesito que el Gobierno me ponga una pistola al pecho para avanzar en materia de seguridad“, aseveró el legislador, quien recalcó que “vengo de Arica y conozco muy bien la situación migratoria, de seguridad en el norte, de crimen organizado”.

Mirosevic abordó el tema durante la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, ocasión en la que aseguró que “voy a avanzar más rápido que el Gobierno en la agenda de seguridad“, tras evaluar como “bastante flojos” en materia legislativa los primeros siete meses del gobierno.

En esa línea, el senador apuntó que “la agenda de seguridad es una agenda mucho más amplia que la solo la que proviene del Gobierno: hay muchas iniciativas parlamentarias que yo ya estoy buscando porque quiero proponer una priorización de leyes, en acuerdo, por supuesto, con el resto de los miembros de la comisión y también con el Gobierno”.

Recalcó también que “la agenda legislativa de seguridad no es solamente del Gobierno; es nuestra también“, y valoró que “en el periodo pasado logramos grandes acuerdos con la oposición de ese entonces”.

La llegada de Mirosevic a la Comisión de Constitución

Respecto de su llegada a la presidencia de la Comisión de Constitución tras la salida del PPD Pedro Araya, Vlado Mirosevic aseguró que su designación se produjo tras “un acuerdo transversal”.

“Cuando a mí se me llama y se me propone asumir la presidencia de la comisión, mi primera pregunta fue: ¿esto es un acuerdo transversal dentro del comité y de los partidos? La respuesta fue sí. Prueba de ello es que la firma de esta solicitud de cambio tenía la firma del subjefe (del comité), que es un senador PPD (Ricardo Celis)”, relató el senador.

Admitió, sin embargo, que aquello “trajo muchos coletazos y hay que recomponer la relación con el PPD“, aunque recalcó que las gestiones no se realizó “a espaldas del partido de Araya.

En cuanto a la posibilidad de que este último termine por alinearse con la derecha, Mirosevic admitió que “me preocupa mucho; sería una gran dificultad porque le podría dar una mayoría a la derecha“.