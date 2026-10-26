Ranking ATP: Tabilo vuelve a integrar selecto grupo, Jarry da importante salto y Garin se desploma

En la recta final de la temporada 2026, el ranking ATP se actualizó y dejó importantes novedades respecto a los tenistas chilenos.

Este lunes se realizó una nueva actualización del ranking ATP, donde los tenistas chilenos tuvieron varios movimientos.

Alejandro Tabilo se mantiene como la primera raqueta nacional. El zurdo subió un lugar y se ubicó en el casillero 30° del mundo.

La disputa por el “dos de Chile” tuvo cambios esta semana. Tomás Barrios bajó un lugar y se situó 156° en la clasificación mundial. Cristian Garin dejó de ser la segunda raqueta nacional, debido a que esta semana continuó su desplome y se ubicó 171°, retrocediendo 20 puestos.

Por otro lado, Nicolás Jarry ascendió 70 casilleros y ahora es el 784° del mundo. Lo anterior, luego de alcanzar los octavos de final en el Challenger de Cali, el primer torneo que disputa tras una ausencia de seis meses por lesión.

El ranking ATP de los tenistas chilenos

30° Alejandro Tabilo 1.565 (+1)

156° Tomás Barrios 364 (-1)

171° Cristian Garin 336 (-20)

260° Matías Soto 214 (+5)

693° Daniel Núñez 48 (-6)

713° Nicolás Villalón 45 (0)

784° Nicolás Jarry 36 (+70)

813° Bastián Malla 34 (-9)

829° Benjamín Torrealba 33 (-13)

990° Nicolás Bruna 20 (+42)

Así va el top 10

En cuanto al top 10, el ranking lo sigue liderando el italiano Jannik Sinner (1°), seguido por el alemán Alexander Zverev (2°) y el español Carlos Alcaraz (3°).

La temporada finalizará con Zverev como número uno, debido a que Sinner culminó su año tras sufrir una lesión, la cual no le permitirá defender los puntos restantes en el calendario.