Tras un triunfo inédito, Lula se prepara para un gobierno que tendrá pocos aliados internos

Cuando asuma el próximo 5 de enero, el mandatario reeelecto tendrá que gobernar en un entorno adverso, tanto en el Congreso como en la mayoría de los estados.

AGENCIA UNO.

Aunque la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil le permitió establecer varios récords en la historia política del país, los mercados internacionales reaccionaron de manera negativa a su triunfo y, además, desde el próximo 5 de enero el mandatario deberá gobernar en un entorno mayoritariamente opositor, tanto en el Congreso como en los gobiermos estaduales.

Una de las consecuencias inmediatas que tuvo la victoria de Lula fue el desplome que mostraron las acciones brasileñas en Wall Street, incluso antes de la apertura de este lunes.

Los reportes de los medios especializados indicaron que el golpe más duro lo recibió la banca, ya que instituciones como Itaú Unibanco, Bradesco y la fintech Nu retrocedieron entre 23% y 29%.

Petrobras también sufrió las secuelas de la caída en la bolsa, ya que sus acciones mostraron un retroceso de poco más del 23% esta jornada, pero además ocurrió lo mismo con Latam, que comparte capitales chilenos y brasileños y tiene en el gigante sudamericano su mayor mercado, que cayó un 6,2%.

La éxito de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta del 4 de octubre desató una euforia en Wall Street, que dio por seguro un triunfo del senador este domingo, por lo que luego de la victoria de Lula la bolsa reaccionó de inmediato con la brusca caída de las acciones de las principales empresas brasileñas.

Todos los récords que dejó el triunfo de Lula

Más allá de lo inesperada que resultó para los analistas la victoria que consiguió Lula da Silva en el balotaje, su triunfo le permitió al mandatario establecer algunos récords políticos que lo hicieron entrar en la historia de su país.

El primero tiene que ver con el hecho de que se trata del primero desde el retorno de las elecciones presidenciales directas, en 1989, en que el candidato que resultó segundo en la primera vuelta es capaz de remontar en el balotaje.

Además, su victoria le permitirá convertirse en el primer mandatario de su país en asumir un cuarto período como jefe de Estado.

A la vez, el triunfo le otorgó a Lula da Silva la posibilidad de superar su propio récord como el presidente de más edad en Brasil, dado que este martes 27 de octubre cumplirá 81 años de edad.

Por último, con su reelección el mandatario rompió la marca de la mayor cantidad de votos que ha recibido un candidato a la presidencia, tras recibir un total de 64.256.232 sufragios.

El mandato cuesta arriba que enfrentará Lula

Pese a su triunfo en la elección presidencial, el panorama que enfrentará Lula cuando asuma el poder dista de serle favorable.

De partida, los partidarios de Bolsonaro gobernarán la mayoría de los 27 estados de Brasil, entre ellos los tres más poblados y económicamente relevantes del país: São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.

A ellos se sumaron Acre, Amazonas, Espírito Santo y el Distrito Federal de Brasilia, que se resolvieron en el balotaje del domingo.

El único enclave en que el mandatario reelecto mantuvo su poder es en el noreste, donde los candidatos de oficialistas vencieron en Bahía, Ceará y Piauí.

A lo anterior se suma el hecho de que el pasado 4 de octubre quedó definida la nueva composición del Congreso, ya que se renovaron los 513 escaños de la Cámara Diputados y 54 de los 81 del Senado, ocasión en la que el Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo 121 diputados, mientras que el oficialismo alcanzó 88 bancas.

En esa línea, el medio Folha de São Paulo precisó que el 59% de los diputados electos será opositor a Lula, frente al 24% que lo respaldará.