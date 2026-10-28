Las gestiones del gobierno de Milei para permitir la fuga de Flávio Bolsonaro a Miami

Los principales dirigentes libertarios trasandinos celebraron la escapada de Bolsonaro de Brasil y la gestión de la Casa Rosada.

Flávio Bolsonaro y su familia aterrizaron en un jet privado en Miami durante la jornada, tras concretar su fuga de Brasil, luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales ante Lula da Silva.

La huida de Bolsonaro se da en el marco de las investigaciones que enfrenta por corrupción y blanqueo de capitales, lo que hizo que el Supremo Tribunal Federal (STF) le prohibiera dejar el país y decretara la entrega de sus pasaportes, lo que no fue cumplido por el candidato presidencial.

Tras desconocerse su paradero posterior a su derrota electoral, desde Argentina informaron en un primer momento que Flávio Bolsonaro no ingreso al país y descartaron la existencia de registro alguno de ello.

Sin embargo, el propio gobierno de Javier Milei reconoció que Bolsonaro y su familia entraron al país por vía terrestre a través de Misiones, para luego abordar un jet privado con destino a Ecuador, para posteriormente seguir a Miami.

“La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 del día 27/10 ingresaron por el puesto fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. Presentaron documentación de viaje válida, sin ningún impedimento legal para ingresar al país; el paso fue registrado por la autoridad competente, sin incidentes”, precisó la Casa Rosada.

Desde el gobierno de Milei dejaron en claro que no existía impedimento legal para su ingreso a Argentina, detallando que hizo uso de su pasaporte italiano.

La prensa argentina indicó que la noche de este lunes, una comitiva vehicular cruzó la frontera hacia Puerto Iguazú, siendo escoltados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hasta la pista del Aeropuerto de Misiones.

La Nación sindicó a Santiago Caputo, principal asesor de Milei, como el encargado de coordinar la fuga de Flávio Bolsonaro, ya que se encontraba en Misiones al momento de volar rumbo a Estados Unidos.

Por su parte, los principales dirigentes libertarios trasandinos celebraron la escapada de Bolsonaro y la gestión de la Casa Rosada.

“El gobierno de Milei es el gobierno con más coraje de la historia. Flávio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo, que quiere encarcelar a todos los opositores; y ahora podrá continuar la lucha desde Estados Unidos, en lugar de hacerlo desde una celda en Brasilia, como su padre”, declaró Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia.