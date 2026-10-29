Choque de trenes en España: todo lo que se sabe del chileno que viajaba en uno de los vagones

Hasta el momento las indagatorias apuntan a un doble error humano como origen de la tragedia que dejó 69 muertos y al menos 80 heridos.

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La Cancillería confirmó que un chileno viajaba en uno de los trenes que este miércoles protagonizaron un choque en España, que hasta el momento dejó un saldo de 69 muertos y alrededor de 80 heridos.

De acuerdo con un estudio citado por la Agencia Ferroviaria Europea, España concentra tres de los cinco accidentes ferroviarios con mayor número de víctimas mortales ocurridos en la Unión Europea durante las últimas dos décadas.

Las indagatorias realizadas hasta el momento apuntan a un doble error humano como origen de la tragedia, ya que un controlador no solo le ordenó al tren AVE arrancar, a pesar de tener una segunda maquinaria detenida a 25 kilómetros adelante, sino que también le dijo al conductor del tren que circulara “con normalidad”, aunque el protocolo para este tipo de situaciones establece que tendría que haberle dicho que arrancara “a vista”, es decir, a una menor velocidad.

Chileno viajaba en uno de los trenes que protagonizó el choque

Según confirmó la Cancillería, un ciudadano chileno se encontraba entre los pasajeros de uno de los trenes involucrados en el choque en España.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores precisaron que el canciller Francisco Pérez Mackenna se contactó con el embajador en ese país europeo, quien ratificó que el chileno “está bien y a salvo”.

Sobre el mismo tema, en Meganoticias se indicó que “él mismo ha querido no revelar su identidad porque está muy conmocionado y prefiere resguardarse“, y que no está claro si reside en España o estaba de visita en ese país.