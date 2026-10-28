Las hipótesis que se manejan tras el choque de trenes que remeció a España

De acuerdo con los últimos reportes, la cifra de fallecidos aumentó a 68 y entre los cerca de 80 heridos hay alrededor de 50 que permanecen grave.

AGENCIA UNO.

A 68 aumentó la cifra de muertos que dejó el choque de trenes ocurrido este miércoles en España y el número de heridos supera los 80, mientras las autoridades intentan dilucidar qué motivó la tragedia en Toledo.

De acuerdo con los últimos reportes, alrededor de 50 de los heridos permanecen en grave estado, por lo que no se descarta que aumente la cantidad de fallecidos por el accidente ocurrido a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

El alto número de víctimas que dejó el siniestro se debe, según explicaron las autoridades, a que luego del choque uno de los trenes cayó por una pendiente.

Las hipótesis que explicarían el choque de trenes

Las hipótesis que manejan los especialistas que indagan el accidente apuntan a errores humanos que se potenciaron.

Una de ellas se refiere a la decisión que tomó un controlador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que le ordenó al tren AVE arrancar, a pesar de tener una segunda maquinaria detenida a 25 kilómetros adelante, según reportó El País.

La otra apunta a que el mismo funcionario le habría dicho al conductor del tren que circulara “con normalidad”, pese a que el protocolo establece que en este tipo de situaciones tendría que haberle ordenado que arrancara “a vista”, lo que implicaba que la máquina se desplazara a menor velocidad y habría dado la oportunidad de detener la marcha.

Por su parte, el ministro hispano de Transportes, Óscar Puente, planteó que el origen de todo se debió a una falla de la comunicación entre tres ordenadores que habría dejado fuera de servicio el sistema de seguridad antes del accidente ferroviario.

Hasta última hora de la tarde en España, las autoridades no han confirmado a cuánta velocidad circulaba el tren cuando se produjo el accidente.