El grave problema de España con trenes de alta velocidad: 114 muertes en lo que va de año

España suma dos tragedias ferroviarias, las cuales convierten a este año en el más mortífero del siglo en Europa.

España concentra tres de los cinco accidentes ferroviarios con mayor número de víctimas mortales registrados en la Unión Europea durante las últimas dos décadas.

Así lo indican datos de un estudio del Imperial College London, citado por la Agencia Ferroviaria Europea, que sitúan el descarrilamiento de Angrois, en Galicia, como el siniestro más mortífero del período, con 80 fallecidos.

El accidente ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, se ubica en el segundo lugar de esa lista, con 68 víctimas mortales. Le sigue la colisión ferroviaria de Tempi, en Grecia, que dejó 57 muertos en 2023.

En enero de este año, otro choque frontal en Adamuz, Andalucía, causó 46 fallecidos. Con esa cifra, el siniestro ocupa el cuarto lugar entre los accidentes más mortales del período analizado. El quinto corresponde al descarrilamiento de un tren de mercancías en Viareggio, Italia, en 2009, que provocó 32 muertes.

La magnitud de estos siniestros también queda reflejada en las estadísticas de un período más amplio. Desde 1980, se han registrado 17 accidentes ferroviarios con al menos 30 víctimas mortales en los actuales países de la Unión Europea, además del Reino Unido, Noruega y Suiza.

El accidente con mayor número de fallecidos en ese conjunto de países ocurrió en Eschede, Alemania. En 1998, un tren descarriló entre Hamburgo y Hannover y chocó contra el pilar de un puente de carretera. La tragedia dejó 101 muertos.

Este año supera los registros de víctimas mortales del siglo

Un informe publicado este año por la Agencia Ferroviaria Europea contabiliza los accidentes ferroviarios que provocan cinco o más muertes cada año en la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega y Suiza.

Según esos registros, el actual período ya acumula más víctimas mortales que cualquier otro año desde 2001. Hasta ahora, ningún año había superado los 100 fallecidos. La cifra más cercana correspondía a 2013, cuando el accidente de Angrois dejó 80 muertos.

Este año, en cambio, el número asciende a 114 víctimas mortales al sumar los fallecidos en los accidentes de Urda y Adamuz (España). De acuerdo con los datos citados, ningún otro siniestro ferroviario registrado en el continente durante el período ha alcanzado el umbral de cinco víctimas mortales.

Durante la última década, el número anual de accidentes ferroviarios con cinco o más víctimas mortales ha fluctuado entre cero y tres en el conjunto de países considerados por la Agencia Ferroviaria Europea.

Este año se han contabilizado dos siniestros que superan ese umbral, ambos ocurridos en la red ferroviaria española de alta velocidad.