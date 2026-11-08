El exmandatario fue acusado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, en una investigación por el colapso de Ueno Bank.

El exmandatario de Paraguay, Santiago Peña, quedó en prisión preventiva por orden de la Justicia, luego de que la Fiscalía lo formalizara por presuntas irregularidades vinculadas al colapso de Ueno Bank.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú dispuso que permanezca recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, mientras avanza la investigación por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

Santiago Peña queda en prisión preventiva tras ser imputado por crisis de Ueno Bank en Paraguay

La resolución fue adoptada tras una audiencia de imposición de medidas cautelares, instancia en la que Peña optó por no declarar. Al explicar su decisión, el magistrado sostuvo: “Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”.

Además, descartó su traslado a una cárcel común, argumentando que el exjefe de Estado maneja información sensible relacionada con materias como el crimen organizado.

La acusación fiscal apunta a que Peña habría utilizado su influencia para favorecer a la entidad financiera, donde mantuvo vínculos económicos y corporativos con el grupo controlador.

En ese sentido, el Ministerio Público sostiene que el exmandatario “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

La crisis se desató luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank por problemas de solvencia, situación que afectó a cerca de 2,9 millones de clientes y restringió el acceso a sus depósitos.



La investigación también involucra a otras 27 personas, entre ellas el exjefe del Banco Central Carlos Carvallo.

Peña fue destituido por el Senado el viernes, en un juicio político por presunto mal desempeño de funciones, y su exvicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia.