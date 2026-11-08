VIDEO – Leandro Hernández, jugador de Colo Colo, queda detenido tras accidente en Providencia

El otro conductor fue trasladado al Hospital del Salvador, mientras la Fiscalía investiga las causas del accidente.

El futbolista de Colo Colo, Leandro Hernández, quedó detenido durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un accidente de tránsito en Providencia.

El alcotest practicado al jugador arrojó 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la colisión dejó al conductor del otro vehículo con lesiones y fue trasladado al Hospital del Salvador.

Leandro Hernández, jugador de Colo Colo, queda detenido tras accidente en Providencia

El hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, donde se vieron involucrados dos automóviles particulares.

De acuerdo con los primeros antecedentes, uno de los vehículos habría ingresado al cruce sin respetar la luz roja, hipótesis que apunta al automóvil conducido por el delantero albo, aunque las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.



Tras el impacto, Hernández permaneció en el lugar hasta la llegada de Carabineros y posteriormente fue detenido.

“Uno de los conductores no habría respetado la luz roja y el estruendo despertó a los vecinos“, relató el teniente Francisco Cabezas, de la Subcomisaría Providencia Sur.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente instruyó la revisión de registros de cámaras de seguridad del sector y la realización de una alcoholemia mediante muestra de sangre, con el objetivo de esclarecer la dinámica de la colisión y establecer eventuales responsabilidades.

Debido a lo anterior, el conductor del segundo automóvil recibió atención de equipos de emergencia y fue llevado al Hospital del Salvador y según los antecedentes entregados por la Fiscalía, el afectado se encontraba fuera de riesgo vital, aunque todavía se esperaba información médica para precisar el alcance de sus lesiones.