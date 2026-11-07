Rugby, corpóreos y solidaridad: así se vivió la Corpotón de Entel por la Teletón

Fuerza contra carisma. Así fue el desafío que paralizó la explanada de la Plaza de las Telecomunicaciones, cuando jugadores de rugby, tomaron la cuerda junto a cerca de una docena de corpóreos en la primera versión de la “Corpotón”, organizada por Entel en el marco de las 27 horas de amor de la Teletón.



“En Entel creemos profundamente en el poder de conectar a las personas, y qué mejor manera de hacerlo que uniendo a diferentes marcas, por una causa que nos convoca a todos los chilenos. La Corpotón nació con el espíritu de llevar alegría a las familias y transformar esa energía en un impulso real para la Teletón. Ahora la invitación es a que todos sigamos contagiándonos con este entusiasmo y vayamos a colaborar en estas 27 horas de amor”, señaló la gerente de Comunicaciones y Reputación Corporativa

de Entel, Patricia Muñoz.

Los jugadores del equipo Cobs, compuesto por exalumnos del Colegio Craighouse, actuaron como capitanes, en duplas, eligieron a los corpóreos para armar cuatro equipos de cinco integrantes, cada uno con dos rugbistas y tres personajes. Desde el escenario, Entelín, Teletín, Bily y Maik dieron ánimo a los competidores.



El “duelo de gigantes por la solidaridad”, se disputó en formato de eliminación directa. Tras una jornada llena de gritos, risas y el aliento del público, el equipo Rayo, se consagró campeón tras vencer a Soldados en la gran final.



“Estamos muy contentos y muy agradecidos por la invitación a participar en la Corpotón. Lo pasamos increíble, fue un evento muy bonito y estar acá con todos los corpóreos es una experiencia única. Esta es una causa que nos une a todos los chilenos, y es muy importante aportar de la forma que sea. Además, estuvo muy entretenido y muy lúdico. Nos reímos mucho y nos sentimos como en casa”, comentó Lucas Schiller, jugador de rugby que participó en la instancia.



La jornada que contó con alrededor de 1.500 personas, e incluyó actividades para grandes y chicos: el reto de leer la millonaria meta de corrido sin trabarse, trivias sobre la historia de Entel y Teletón, rondas de “la mesa pide”, el concurso de imitaciones a Don Francisco, un baile masivo y duplas compitiendo en “The Floor: Edición Corpotón”. Los niños también fueron protagonistas al subir al escenario para patear penales frente a sus personajes favoritos convertidos en arqueros.



Una de las asistentes a la Corpotón, Rose Miranda, destacó la entretenida actividad para los niños, “sobre todo para enseñarles qué es la Teletón, qué función cumple y que llamen su atención a través de los corpóreos de las distintas marcas”.

Fue una gran jornada donde las familias también pudieron realizar su donación a la Teletón directamente en el stand de Banco de Chile ubicado en el evento.