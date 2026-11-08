Los fondos permitirán sostener la rehabilitación gratuita de niños, niñas y jóvenes en los institutos de la institución.

La Teletón 2026 logró superar su meta de recaudación durante la madrugada de este domingo, luego de completar 27 horas de transmisión solidaria.

Desde el Estadio Nacional, la organización anunció un cómputo de $46.204.313.130, cifra que sobrepasó el objetivo de $44.253.268.546 fijado para esta edición.

El resultado se conoció a las 01:38 horas, en el tramo final del espectáculo de cierre, cuando la campaña aún debía reunir una parte importante de los recursos comprometidos.

De esta manera, la cruzada consiguió alcanzar el monto necesario para dar continuidad al trabajo de rehabilitación que realiza la institución a lo largo del país.

Teletón 2026 supera la meta y recauda más de $46 mil millones tras 27 horas de campaña

Aunque durante las primeras horas del cierre la recaudación se mantenía distante de esa cifra, los aportes realizados por personas y empresas permitieron que el monto aumentara durante la madrugada y finalmente superara lo esperado.

La jornada final se desarrolló en el Estadio Nacional, en Ñuñoa, y contó con presentaciones de artistas nacionales e internacionales, además de la participación de Mario Kreutzberger, Don Francisco, quien encabezó el anuncio del cómputo definitivo. Entre los números del espectáculo estuvieron Tito El Bambino, Gondwana, Santaferia, Leo Rey y Stefan Kramer.

Los recursos reunidos permitirán financiar las atenciones que Teletón entrega gratuitamente a niños, niñas y jóvenes, junto con sus familias, a través de su red de institutos. La institución realiza prestaciones de rehabilitación, entre ellas kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, cirugías y acompañamiento psicosocial.