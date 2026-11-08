El “fervor” por Iberoamérica

En un escenario internacional profundamente fragmentado por tensiones geopolíticas, disputas económicas y una corrosiva polarización institucional, las miradas del mundo se vuelven con renovada atención hacia el espacio iberoamericano. Las últimas jornadas han demostrado de forma categórica que nuestra región no solo posee una voz autónoma y relevante en el concierto internacional, sino que se está posicionando como un tablero fundamental donde se redefinen la diplomacia multilateral, la convivencia democrática y el compromiso ético con el desarrollo humano. Dos acontecimientos de trascendencia histórica convergen en esta coyuntura decisiva: la culminación de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid y el inicio del viaje del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, en la que constituye la primera gira pastoral a esta región desde que es máximo jefe de la Iglesia Católica.

La clausura de la cita internacional en Madrid ha dejado un balance sumamente positivo que revalida la importancia estratégica de este foro de concertación multilateral. Frente a los pronósticos escépticos que anticipaban un encuentro meramente protocolar, la reunión de los mandatarios se tradujo en avances y acuerdos concretos en materia de prevención de desastres naturales, desarrollo sostenible, transformación digital inclusiva, cooperación económica transatlántica y movilidad académica. Sin embargo, el triunfo más relevante de esta Cumbre no radica únicamente en las declaraciones conjuntas alcanzadas, sino en el clima de diálogo franco, respetuoso y constructivo que prevaleció durante las jornadas de trabajo. En un contexto global habituado a la confrontación, Iberoamérica envió una clara señal al mundo: el entendimiento mutuo y la diplomacia razonada continúan siendo herramientas vigentes para resolver los desafíos comunes. En este sentido, merece la pena resaltar el arribó hasta Madrid, del presidente de Ucrania, V. ZELENSKY, para participar de la cita e intercambiar opiniones con los líderes de la región americana, a objeto de informarles y solicitarles su apoyo frente al conflicto que libra Rusia con su nación.

En este esfuerzo de integración regional, destacó de manera sobresaliente el papel desempeñado por el Rey Felipe VI. El Monarca español volvió a hacer gala de un liderazgo sereno, moderador e impecable, actuando como un puente institucional indispensable entre Europa y América Latina. Su permanente compromiso con la causa de la integración no solo otorgó solemnidad y prestigio al encuentro, sino que brindó una plataforma neutra de confianza en la que los jefes de Estado y de Gobierno pudieron abordar diferencias complejas desde el respeto institucional. Felipe VI reafirmó con ello el valor de la diplomacia de Estado, consolidando a la Corona española como un símbolo de estabilidad y cohesión entre naciones vinculadas por una historia compartida y un destino común.

Sin embargo, el éxito del foro no puede opacar el profundo lamento por la postura adoptada por aquellos países que decidieron ausentarse de la cita internacional. Al restarse de esta Cumbre por cálculos políticos de coyuntura o fricciones bilaterales pasajeras, dichos gobiernos no solo desaprovecharon una oportunidad inestimable para incidir de forma directa en las decisiones estratégicas de la región, sino que le dieron la espalda a la histórica vocación integradora de sus propios pueblos.

Desafíos compartidos

Mientras la diplomacia política afianzaba sus consensos en Madrid, la dimensión social, ética y espiritual del continente comenzaba a vivir un acontecimiento de enorme significación histórica: el viaje del Papa León XIV. Este recorrido por Uruguay, Argentina y Perú se convertirá en la primera visita pastoral a la región desde que asumió el pontificado. La expectativa existente en el Cono Sur y en la totalidad del espacio latinoamericano es máxima, ya que este retorno no solo entraña un profundo sentido afectivo y personal, sino que porta un conjunto de mensajes clave destinados a interpelar a sociedades marcadas por la desigualdad, la pobreza y la fragmentación social.

El itinerario trazado para esta travesía papal contempla realidades diversas y complejas. Su llegada a Uruguay ha puesto el acento en el diálogo interreligioso, la convivencia pacífica en sociedades secularizadas y la búsqueda del desarrollo con equidad. Posteriormente, cruzó a Argentina, en donde se encuentra al momento en que se publica esta columna, representando un emotivo encuentro con la tierra de su antecesor, el Papa Francisco, país que este nunca visitó durante su pontificado. Como sabemos, Argentina es un país profundamente católico, lo que ha quedado demostrado con el enorme cariño que sus ciudadanos le han expresado al Sumo Pontífice en los diversos actos y recorridos en que este ha participado. Ahora bien, el momento más emotivo de la gira pastoral, será, sin duda, su retorno a Perú. El país andino le acogió en largos periodos de su vida sacerdotal y le une, por lo mismo, una relación entrañable con esa nación. Aquí se esperan, con gran interés, sus palabras en torno a la unidad nacional, la necesidad de fortalecer la democracia frente a la corrupción y la contención de los sectores más vulnerables. Asimismo, su paso por Perú visibilizará los desafíos socioambientales de la Amazonía, la protección de las comunidades originarias.

La convergencia temporal entre la Cumbre de Madrid y el periplo pastoral de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú sitúa incontestablemente a Iberoamérica en el centro de la atención internacional. Al decir de Borges, se ha despertado un verdadero “fervor”, en este caso por nuestra región. Ambos hitos demuestran de forma complementaria que el aislamiento y la confrontación son caminos estériles. Si los acuerdos alcanzados por los mandatarios bajo la guía del Rey Felipe VI logran sintonizar con la apelación ética y humana que difunde el Pontífice, la región habrá dado un paso decisivo hacia la edificación de un futuro próspero, justo e integrado.