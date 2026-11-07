La votación online permitirá escoger una de las 21 obras finalistas del concurso “Ruta del Encuentro”. El mural ganador se incorporará a las estaciones de la futura Línea 7, cuya inauguración está prevista para 2028.

Metro de Santiago y la Corporación 3xi habilitaron una votación ciudadana para que las personas puedan escoger uno de los murales que se instalarán en las estaciones de la futura Línea 7.

La iniciativa forma parte del concurso “Ruta del Encuentro” y permitirá que participantes de todo Chile elijan entre 21 obras finalistas, cuyo diseño se incorporará al nuevo trazado del transporte capitalino.

Metro abre votación para elegir mural de la futura Línea 7: cómo participar y hasta cuándo

La convocatoria está disponible de manera online y busca integrar la participación de la ciudadanía en el desarrollo artístico de la futura línea.

Para emitir el voto, las personas deben ingresar al sitio oficial de Ruta del Encuentro, revisar las propuestas y seleccionar su mural favorito. El proceso se mantendrá abierto hasta el 30 de noviembre.

El mural ganador se elegirá entre las 21 propuestas seleccionadas en la categoría “Incluirnos”, que reunió a 1.350 postulantes de distintas regiones del país. Los trabajos fueron desarrollados en torno al concepto del encuentro social y pasaron por una evaluación técnica antes de llegar a esta etapa de participación ciudadana.

Una vez concluida la votación, los resultados se darán a conocer el 1 de diciembre. La obra escogida pasará a formar parte del circuito de arte público de la Línea 7, proyecto cuya inauguración está prevista para diciembre de 2028.

La iniciativa se suma a las propuestas artísticas que Metro contempla para el futuro trazado, que también incluye obras de artistas convocados directamente, entre ellos Inti Castro, Voluspa Jarpa, Bruna Truffa y Mono Lira. Así, la votación permitirá incorporar una pieza elegida por la ciudadanía al recorrido de la nueva línea. Para votar debes HACER CLIC EN ESTE ENLACE.