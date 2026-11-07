La familia del cineasta informó que la despedida se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el centro de Santiago. El acceso será público, sujeto al aforo del recinto.

Los restos del cineasta chileno Sebastián Lelio serán velados este fin de semana en la Cineteca Nacional, del Centro Cultural La Moneda, ubicada en el centro de Santiago.

La familia del director, ganador de un Oscar por Una mujer fantástica, informó que la ceremonia se realizará durante este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, y que estará abierta al público, sujeto a la capacidad del recinto.

Familia de Sebastián Lelio confirma horarios del velorio en la Cineteca Nacional

De acuerdo con el comunicado familiar, la jornada de este sábado comenzará a las 16:30 horas y se extenderá hasta las 19:30.

En tanto, para este domingo se contempló un horario más amplio, entre las 10:00 y las 19:30 horas, con el objetivo de que quienes deseen despedir al cineasta puedan acudir a la Cineteca Nacional.

Asimismo, la familia precisó que el acceso al velorio será público, aunque estará condicionado por el aforo disponible en el espacio cultural. De esta manera, el recinto recibirá a quienes quieran rendir homenaje al realizador, cuya muerte fue comunicada el viernes 6 de noviembre.

Lelio alcanzó reconocimiento internacional con Una mujer fantástica, película protagonizada por Daniela Vega que obtuvo el Oscar a Mejor película internacional en 2018. La producción se convirtió en un hito para el cine chileno y consolidó la trayectoria del director, quien también estuvo detrás de títulos como Gloria, Disobediencia y La ola.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de pesar en el mundo del cine y la cultura. Con el velorio en la Cineteca Nacional, familiares, cercanos y público podrán despedir al cineasta, cuya obra tuvo un importante impacto tanto en Chile como en el extranjero.