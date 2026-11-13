Arenas y altercados de republicanos en la Cámara: “Les recomendaría que tengan más calma”

La discusión de la Ley de Presupuesto estuvo marcado por una serie de polémicas protagonizadas por parlamentarios del partido del presidente Kast.

Gonzalo Arenas, vocero de Gobierno, se refirió a los altercados protagonizados por diputados republicanos durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, en la Cámara Baja.

Los hechos tuvieron como protagonistas a los diputados Cristián Araya, Javiera Rodríguez y Benjamín Moreno, en el marco de la discusión de partidas para el Ministerio de Justicia o la Ley Ricarte Soto, quienes se enfrentaron a legisladores de oposición y de Chile Vamos.

Ante estos episodios, Arenas indicó que “a mí me tocó tramitar ocho leyes de presupuestos cuando estuve en el Congreso y todas las leyes de presupuestos tienen más menos la misma dinámica. Son tensas, más todavía cuando es un presupuesto que, a diferencia de muchos anteriores, trata de hacer una disciplina fiscal importante”.

El vocero planteó que “hay que esperar que siga el trámite, ojalá los ánimos se calmen. Yo creo que en el Senado, ahora, va a existir una nueva etapa quizás de más tranquilidad, pero estoy seguro que vamos a termina muy bien la tramitación”.

Consultado sobre qué consejo le entregaría a los diputados republicanos, Gonzalo Arenas declaró que “les recomendaría a los jóvenes que tengan más calma, que es lo que me hubiera gustado tener a mi cuando fui más joven. Es importante que ojalá se haga un diálogo, que sea de buena fe”.

“Estoy convencido de que al final va a primar el sentido común y, sobre todo, la visión de Estado que no tengo duda que tienen todos los parlamentarios”, sentenció.