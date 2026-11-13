“Tiene una operación pendiente de pulmón”: la grave condición del conductor que chocó con Leandro Hernández

El representante legal del ciudadano venezolano aseguró que el afectado tiene múltiples lesiones y una intervención pulmonar pendiente.

El abogado del hombre que resultó lesionado en el accidente protagonizado por el futbolista de Colo Colo, Leandro Hernández, quien conducía en estado de ebriedad, cuestionó la falta de acercamiento del club y del jugador con la víctima.

El afectado, de nacionalidad venezolana, permanece en un centro asistencial con múltiples lesiones y tiene pendiente una intervención quirúrgica en el pulmón.

La grave condición del hombre chocado por Leandro Hernández

A través de un video publicado en Instagram, el abogado, Braulio Jatar Alonso entregó detalles sobre el estado de salud de su representado, quien sufrió graves consecuencias tras el choque.

“Tiene traumas en todo el cuerpo, varias costillas fracturadas, tiene una intervención pendiente del pulmón”, señaló el profesional, quien además aseguró que ni el club ni el futbolista se han comunicado para conocer su evolución o consultar si necesita ayuda.

En esa línea, Jatar cuestionó la postura de la institución alba frente al caso y comparó la falta de contacto con la víctima con las acciones que se han conocido públicamente respecto del vehículo de un patrocinador que resultó involucrado en el accidente y el reconocimiento que recibió el jugador. “Aspiramos a que estas instituciones deportivas den ejemplo, y no se hace cuando no se asumen las responsabilidades“, manifestó.

Asimismo, el representante legal advirtió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. “Vamos a llevar esto a las autoridades y hasta sus últimas consecuencias”.

Además, confirmó que recibió un llamado del abogado del futbolista y que existe disposición para conversar, aunque insistió en que la situación también involucra la dignidad de su representado.

Cabe recordar que Leandro Hernández fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves.

Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía decretó arraigo nacional, firma mensual y la suspensión de su licencia de conducir, además de establecer un plazo de 120 días para la investigación.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la abogada de la causa, el delantero arriesga penas que van desde los 541 días hasta los tres años de presidio, en caso de mantenerse la calificación de lesiones graves.

En paralelo, el futbolista se encuentra en rehabilitación kinesiológica por un esguince en el tobillo izquierdo, lesión que lo mantiene fuera de las canchas desde el pasado 28 de octubre.