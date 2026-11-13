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Precipitaciones en Santiago: cuánto lloverá este domingo y lunes en la RM

Santiago tendrá jornadas marcadas por la nubosidad y precipitaciones en sectores puntuales, mientras que las temperaturas máximas descenderán desde los 27°C hasta los 22°C y las mínimas llegarán a los 9°C en algunas comunas.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Un nuevo episodio de precipitaciones llegará a sectores de la Región Metropolitana (RM) durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El organismo anticipó chubascos aislados para el domingo y un nuevo retorno de las lluvias durante la noche del lunes, mientras que otras comunas de la capital tendrán jornadas marcadas por la nubosidad.

Precipitaciones en Santiago: cuánto lloverá este domingo y lunes en la RM

Según el reporte, las primeras precipitaciones se concentrarán en el sector oriente de Santiago durante la mañana de este domingo 15 de noviembre. Sin embargo, los chubascos serán de carácter aislado y cesarán antes de la tarde.

Posteriormente, las lluvias volverían durante las últimas horas del lunes, aunque no se esperan precipitaciones en el centro, norte, sur y poniente de la capital.

Una situación distinta se proyecta para San José de Maipo, comuna donde las precipitaciones tendrán una mayor continuidad. En este sector, se esperan lluvias durante la primera mitad del domingo, además de nuevos episodios en la tarde y noche del lunes y martes.

En cuanto a las condiciones térmicas, la DMC prevé un descenso progresivo de las temperaturas máximas y una menor diferencia entre las mínimas y máximas. En el centro de Santiago, por ejemplo, los termómetros oscilarán entre los 15°C y 26°C este sábado, mientras que el domingo marcarán entre 11°C y 22°C.

Respecto de las temperaturas más bajas, estas se registrarían en el sector sur de la capital y en Curacaví, donde se esperan mínimas de 9°C durante el domingo.

En cuanto a la cantidad de agua caída, las proyecciones del modelo europeo ECMWF, citadas por Meteored, estiman que Santiago podría recibir hasta 10 milímetros de precipitaciones durante este domingo, mientras que para el lunes se proyectan otros 3 mm y 2 mm para el martes.

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