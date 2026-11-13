Conductor en riesgo vital, licencia vencida y alcotest de 1,58: los graves antecedentes del choque del padre de Máximo Pavez

El hombre de 68 años fue detenido en la comuna de Lampa, luego de protagonizar el accidente que también dejó a una niña de dos años con una fractura de cráneo.

Un alcotest de 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre, tres personas lesionadas y un hombre en riesgo vital son parte de los antecedentes del accidente protagonizado por Máximo Francisco Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El hombre de 68 años fue detenido durante la madrugada de este viernes, luego de impactar por detrás a una carreta de tracción animal en la comuna de Lampa, en un hecho que también dejó a una niña de dos años con una fractura de cráneo.

Conductor en riesgo vital y alcotest de 1,58: los graves antecedentes del choque del padre de Máximo Pavez

De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso Mega Investiga, el accidente ocurrió cerca de las 00:30 horas en el kilómetro 1 de la Ruta G-148, en el sector de Batuco. En ese lugar, el Mitsubishi Galant conducido por Pavez Cerda colisionó contra el carretón en el que viajaba una familia compuesta por dos adultos y una menor de edad. Producto de la fuerza del impacto, los tres ocupantes salieron eyectados del vehículo.

Entre los afectados se encuentra el conductor del carretón, de 29 años, quien sufrió lesiones graves y permanece internado en la Clínica Dávila con riesgo vital.

Su pareja, de 28 años, fue trasladada hasta el Hospital San José con lesiones leves, mientras que la hija de ambos, de apenas dos años, fue atendida en un recinto asistencial de Batuco, donde se constató una fractura en el cráneo.

Respecto de las circunstancias del choque, el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Álvarez, explicó que Carabineros llegó al lugar después de que las víctimas acudieran a un centro de salud.

Asimismo, detalló que los primeros antecedentes permitieron establecer que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. En tanto, el parte policial consignó que los funcionarios advirtieron que mantenía hálito alcohólico y el rostro congestionado, por lo que realizaron una prueba respiratoria que arrojó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se estableció que mantenía su licencia de conducir vencida.

Tras su detención, el Juzgado de Garantía de Colina acogió la solicitud del Ministerio Público y amplió el arresto por tres días, con el objetivo de conocer la evolución médica de los afectados.

De esta manera, la audiencia de formalización quedó fijada para el lunes 16 de noviembre a las 11:00 horas. Según explicó el persecutor, la gravedad de las lesiones será determinante para establecer la calificación jurídica de los hechos y las eventuales sanciones.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió públicamente a la situación y sostuvo que corresponde que las instituciones actúen con independencia. “Hay una situación que está siendo investigada y lo que corresponde es la igualdad ante la ley y, por lo tanto, yo, apenas pueda, voy a tomar contacto con mi padre porque es mi papá”.