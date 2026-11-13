Las hipótesis que buscan explicar la interrupción de los servicios de Microsoft a nivel mundial

Tras las primeras revisiones, la empresa descartó que la caída global de su servicio se deba a una acción maliciosa o un ciberataque.

WIKIPEDIA.

Microsoft admitió que las medidas que implementó para solucionar la interrupción a nivel mundial de varios de sus servicios no están funcionando “como se esperaba”.

Junto con admitir que está buscando alternativas para solucionar el incidente que se inició este jueves 12 de noviembre, el gigante tecnológico estadounidense planteó que los ajustes que aplicó mostraron “resultados positivos en cuanto a la estabilidad de los servidores“.

De igual forma, desde la empresa se dijo que, tras las primeras revisiones, se pudo descartar totalmente que la caída mundial de su servicio se deba a una acción maliciosa o un ciberataque.

Hipótesis sobre la interrupción de los servicios de Microsoft

De acuerdo con lo informado, desde la tarde del jueves usuarios de al menos 74 países comenzaron a tener problemas para acceder a Outlook, Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365.

Reportes recogidos por diversos medios apuntan a más de una hipótesis para explicar la interrupción, la principal de las cuales se refiere a una falla interna en la infraestructura de servidores de Microsoft, lo que generó un “efecto dominó” que comprometió la capacidad de respuesta de la plataforma y generó otros problemas de conectividad.

Un segundo supuesto se vincula a un error generado por alguna actualización defectuosa o la modificación de la configuración de red en el gigante del software.

Si bien Microsoft comenzó a revertir los cambios y aplicó correcciones, posteriormente comprobó que algunos servidores registraban nuevas fallas cuando recibían tráfico.

Una tercera posibilidad señala eventuales problemas en los protocolos encargados de encaminar el tráfico de internet y traducir los nombres de dominio.

Se espera que la compañía elabore un informe técnico en el que establezca cuál de las hipótesis planteadas fue la que generó el problema o si, por el contrario, se trató de otra opción no divulgada hasta el momento.