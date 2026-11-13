Suspenden a fiscal de La Araucanía tras denuncia por delito de abuso sexual

La institución ordenó iniciar un sumario administrativo y derivó la investigación penal a otra región para garantizar la imparcialidad del proceso.

El Ministerio Público confirmó la suspensión de sus funciones de un fiscal adjunto de la Región de La Araucanía, luego de recibir una denuncia en su contra por hechos que podrían constituir un delito de abuso sexual.

Junto con esta medida, la institución ordenó iniciar un sumario administrativo y derivó la investigación penal a otra región para garantizar la imparcialidad del proceso.

Abren sumario y suspenden a fiscal de La Araucanía tras denuncia por presunto delito de abuso sexual

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que la denuncia fue recibida por hechos que podrían constituir un delito de abuso sexual. Tras conocer los antecedentes, el fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva, dispuso la apertura de un procedimiento administrativo contra el persecutor y su suspensión de funciones.

En paralelo, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Nacional, desde donde se resolvió encargar las diligencias penales a la Fiscalía Regional de Los Lagos, encabezada por Carmen Gloria Wittwer.

La determinación se adoptó bajo las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y busca “garantizar la independencia y objetividad de la investigación”.

Por otra parte, desde el organismo recalcaron que durante el desarrollo del proceso se adoptarán medidas especiales para proteger a la persona denunciante. En ese sentido, señalaron que se pondrá énfasis en “el resguardo de los derechos, la integridad y la privacidad de la víctima”, además de evitar su revictimización.

De esta manera, tanto la investigación penal como el procedimiento administrativo seguirán su curso mientras se esclarecen los hechos denunciados.