Más de 81 años después del encuentro entre Roosevelt, Churchill y Stalin, otra vez los tres hombres más poderosos del mundo acudirán a una cumbre que podría cambiar el mundo.

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Cuando el Presidente José Antonio Kast le preguntó a Xi Jinping por la cumbre tripartita de este jueves en la que también participarán los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, el mandatario chino le recalcó que “se ha dicho que es como la conferencia de Yalta, pero no lo es“.

La alusión al encuentro que se concretó en esa ciudad de Ucrania el 4 de febrero de 1945, hoy bajo el dominio de Rusia tras la invasión a Crimea, está lejos de ser gratuita, aunque un análisis en profundidad apunta que, así como existen similitudes, también hay grandes diferencias.

A pocos meses del fin de la Segunda Guerra Mundial, el palacio de Livadia recibió a Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, quienes decidieron el futuro de los países europeos una vez que terminara el conflicto.

Fue allí donde se estableció que Alemania se dividiría en dos países y que aquellos situados en Europa Oriental quedarían bajo la órbita de la extinta Unión Soviética.

Similitudes entre la Conferencia de Yalta y la cumbre en China

Este jueves, más de 81 años después de la Conferencia de Yalta, otra vez los tres hombres más poderosos del mundo acudirán a una cumbre, esta vez en la ciudad china de Shenzhen.

De acuerdo con lo previsto por algunos analistas, la cita tendrá también la similitud de que quienes tomarán parte tienen la capacidad de alterar los equilibrios y afectar la realidad política y económica de países que no tienen voz ni voto en sus decisiones, los que se verían condicionados por las decisiones que adopten Trump, Putin y Xi Jinping.

En esa línea, se apunta a que precisamente Ucrania, al que pertenece Yalta, podría ser uno de los países más afectados por los acuerdos que puedan lograr los líderes, ya que Putin apuesta por esta instancia para presionar por un acuerdo de paz que le permita incorporar oficialmente a Crimea y otros enclaves como parte del territorio ruso.

Las profundas diferencias

Sin embargo, las diferencias entre ambas instancias son muy relevantes, entre otras cosas porque el Reino Unido perdió su peso en la política internacional y hoy China es el principal rival económico e ideológico de Estados Unidos por sobre Rusia.

Además, Beijing y Moscú mantienen una estrecha asociación estratégica, frente a la hegemonía que busca ejercer Washington desde que Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca.

Otro contraste de la cumbre de este jueves con la Conferencia de Yalta es que esta última se llevó a cabo cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba casi decidida y la idea era organizar el mundo para la paz venidera, mientras que durante la cita en China todavía se mantienen activos los conflictos armados tanto en Ucrania como en Irán, además de la creciente presión de Xi Jinping sobre Taiwán.

Según anticiparon los medios que cubren el encuentro tripartito, la agenda formal contempla el control de armas nucleares, las tensiones internacionales, el comercio y la seguridad.