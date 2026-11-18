El timonel del PPD precisó que no buscan impulsar una acusación constitucional contra el secretario de Estado.

El Partido por la Democracia anunció que interpelará al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), por la situación económica y laboral del país. La ofensiva opositora ocurre en medio de los cuestionamientos de la oposición por los recursos destinados al fondo de pensiones 2027 y el reciente informe que dio cuenta de una caída de 1,1% del PIB en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Estamos preocupados por la situación económica y laboral del país. Hay una crisis de empleo, una crisis económica que está afectando el bolsillo de las familias chilenas”, señaló el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto.

El parlamentario también reprochó que “el Gobierno que prometió más crecimiento económico tiene el crecimiento por el suelo; el Gobierno que prometió más y mejor empleo, tiene el desempleo por las nubes”.

Desde el Partido Socialista, en tanto, figuras como la senadora Daniella Cicardini solicitaron al Presidente José Antonio Kast que pida la renuncia a Quiroz e incluso evalúan una acusación constitucional en su contra. Soto, por su parte, descartó que el PPD esté impulsando un libelo acusatorio.

En respuesta al anuncio del PPD, el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas (UDI), aseguró que el ministro no se ha negado a entregar los recursos para el fondo de pensiones y que, pese a las diferencias de interpretación sobre cuando éste debe materializarse, comprometió la disponibilidad de todos los fondos. “Así que no va a haber ningún problema con ese fondo”, afirmó.

Durante los ocho meses de la actual administración, el único secretario de Estado que ha enfrentado una interpelación es el canciller Francisco Pérez Mackenna. Este tipo de instancias son impulsados por al menos un tercio de los diputados en ejercicio para formular preguntas a un ministro sobre materias vinculadas a su cartera.