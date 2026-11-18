Chile no es solo cobre. También puede ser un país que identifica, incorpora y adapta conocimiento y tecnología internacional para fortalecer su cadena productiva. Para lograrlo, necesitamos que nuestra relación con China evolucione desde el intercambio comercial hacia una colaboración capaz de generar innovación, inversión y nuevas oportunidades para empresas y pymes.

Chile ha construido una relación comercial estratégica con China. Las cifras dan cuenta de la relevancia de este vínculo, pero también plantean una pregunta necesaria: ¿cómo logramos que sus beneficios se traduzcan en oportunidades concretas para nuestro sector productivo?

Durante años, la relación entre ambos países ha estado marcada principalmente por el intercambio de materias primas, con el cobre como protagonista. Sin embargo, existe un espacio mucho más amplio para avanzar en cooperación tecnológica, innovación y desarrollo de negocios. El desafío es que estas oportunidades no queden reservadas a las grandes compañías, sino que puedan ser aprovechadas por empresas de distintos sectores y tamaños.

China ofrece un ecosistema tecnológico con soluciones en ámbitos como energía, automatización, logística y manufactura. No obstante, acceder a ellas no siempre es sencillo. Las barreras idiomáticas, la distancia, las dificultades para evaluar proveedores y la incertidumbre respecto de la instalación y el servicio posventa pueden frenar iniciativas que tendrían un impacto positivo en la productividad y competitividad de las empresas chilenas.

Por eso, el desafío no consiste simplemente en importar tecnología. Se trata de identificar necesidades concretas, evaluar alternativas disponibles y conectar a las empresas con soluciones que sean técnica y comercialmente viables, acompañando también su implementación.

En esa dirección nace SILKLAB, un spin-off de la Universidad de Santiago de Chile, impulsado por académicos de la institución para articular oportunidades de negocios y transferencia tecnológica entre Chile y China. Su modelo busca identificar desafíos empresariales, evaluar las capacidades disponibles y conectar a las contrapartes que presenten el mejor nivel de complementariedad.

Esta metodología permite pasar de una búsqueda general de tecnología a una evaluación enfocada en resultados. Por ejemplo, una empresa que enfrenta altos costos energéticos puede explorar alternativas de almacenamiento y gestión del consumo, considerando no solo la tecnología disponible, sino también las condiciones para implementarla y los servicios especializados que requerirá en Chile.

Aquí existe un aspecto especialmente relevante: la transferencia tecnológica también puede generar actividad económica local. Los proyectos necesitan ingeniería, adaptación, instalación, mantención y seguimiento. Es decir, la incorporación de soluciones internacionales puede abrir oportunidades para proveedores nacionales y fortalecer capacidades dentro del país.

El lanzamiento de SILKLAB en China, en el marco de Chile Week-APEC, busca avanzar precisamente en esa dirección: construir puentes entre las necesidades del sector productivo chileno y las capacidades tecnológicas y empresariales de China.

El éxito de esta vinculación deberá medirse por resultados concretos: proyectos ejecutados, inversión efectivamente movilizada, ahorros comprobables y servicios contratados en Chile. No basta con generar contactos o anunciar oportunidades; el valor está en convertirlas en iniciativas que aporten a la productividad y al desarrollo empresarial.

Chile no es solo cobre. También puede ser un país que identifica, incorpora y adapta conocimiento y tecnología internacional para fortalecer su cadena productiva. Para lograrlo, necesitamos que nuestra relación con China evolucione desde el intercambio comercial hacia una colaboración capaz de generar innovación, inversión y nuevas oportunidades para empresas y pymes.