Nunca debería ser tarde para corregir los errores

Por Christian Aste

Christian Aste es Abogado y representante de la Cámara de Comercio

El martes 03 de enero de este año 2023, la Cámara Nacional de Comercio asistió a la comisión de hacienda del Senado. No por invitación de la comisión, sino que como respuesta a una solicitud formal, que se pidió por ley del lobby directamente al presidente de dicha comisión. Le solicitamos que nos recibiera para exponerle los efectos que tendrá la aplicación del IVA a los servicios. Aceptó invitarnos a la comisión, porque ese mismo día se analizaría con las autoridades de hacienda y del SII, la aplicación del mismo impuesto a las comunidades rurales que suministran agua potable.

La autoridad fiscal, presente en la reunión, luego de allanarse a darle una solución a la problemática planteada por las comunidades rurales, con quienes se comprometió a enviar urgente un proyecto de ley, expresó que no era viable revisar lo que nosotros proponíamos, que era derogar o postergar la aplicación del IVA a los servicios, tanto porque los recursos que se supone generará este cambio estaban comprometidos para la PGU, como porque le parecía correcto eliminar el máximo de exenciones tributarias, que fue la misma conclusión a la que arribó la denominada “comisión Briones”, convocada por el ex presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, los que hemos seguido el proceso sabemos que la “comisión Briones”, no incluyó a ningún especialista que tuviera experiencia práctica en la interacción con empresas Pymes. De hecho, los que participaron en esa comisión, eran economistas, y en su mayoría o directores o asesores de grandes empresas, o funcionarios de organizaciones internacionales. No hubo ningún contador, ni abogado en la comisión que prestara asesoría a Pymes. Puede que hayan recurrido a alguno para la redacción, pero me temo que no tenía derecho a opinar y menos a votar.

Lo concreto es que los que asistimos a la comisión de hacienda este martes, tratamos de explicar de la mejor forma posible y apelando a la práctica real y no académica lo que significará gravar con IVA, servicios que hasta el 31 de diciembre de 2022 no estaban afectos con ese impuesto. Señalamos que este cambio tendrá un efecto tremendamente nocivo para las Pymes y los consumidores finales, en un momento que la economía es inflacionaria y recesiva. Así lo señaló expresamente no solo la CNC, sino también la Conapyme, y otros gremios como las ASECH, la multigremial de emprendedores, y varios colegios profesionales, que estuvieron representados por el Colegio de Contadores AG.

La respuesta fue que faltaban recursos, los que en cambio sí están para pagar las pensiones de gracia que el presidente otorgó, sin esperar sentencia judicial de termino, en favor de los octubristas de 2019. También lo están para mejorar los sueldos, que ya son altos, de los principales funcionarios del gobierno, y para incrementar el número de asesores, en contraste con el gobierno anterior que, en un contexto económico mucho mejor, se autoimpuso una restricción presupuestaria, que significó bajo su mandato que, varios organismos no pudieron contratar a nadie.

En efecto, el ministro insistió en que lo que se le pedía era inviable financieramente, amén de extemporáneo, porque solo ahora se reclamaba. No solo olvidó que el gobierno, incluido el ministro en persona, estuvo casi todo el 2022, centrado en conseguir que la Constitución propuesta por la Convención Constituyente se aprobara el 04 de septiembre, sino también que sí eso hubiere ocurrido habría sido necesario no solo conservar la ley 21.420 que se quiere cambiar, sino que realizar otras varias reformas tributarias.

También olvida que más del 60% de los ciudadanos votó rechazo, y que el actual mandatario y su gobierno se ha negado a oír esa verdad. Prefieren escuchar lo que no ven, y asumirse dueños de hechos que no existen. Lo demuestran los indultos que otorgaron, y que para la mayoría sensata del país resultan francamente inentendibles. Lo mismo pasa con la postura que han adoptado para impulsar una Reforma Tributaria que no promueve ni el ahorro, ni la inversión, que saben o debieran saber son la base del crecimiento y el desarrollo.

Pero no les importa, estaba en su programa.

Por lo mismo no extraña, que frente al hecho de tener que gravar con IVA los servicios, prefieran revindicar una Reforma que no hizo su gobierno, y que saben, porque tontos no son, generará más y más informalidad. Se le ha dicho además en todos los tonos. Sin embargo, la necesidad de tener más recursos y consecuentemente mayor poder es más fuerte. Prueba de ello, es que el senador comunista, Daniel Nuñez, que es particularmente inteligente y vivaz, aprovechó el impulso para pedir una reunión con las autoridades de hacienda de la época, sabiendo que defenderán su reforma. No veo como, si actualmente tienen el aval del mismo ministro de hacienda que los apoya y que según sus palabras hubiera hecho lo mismo, vayan a admitir que se equivocaron. No olvidemos que la verdad se ve, nunca se escucha. Al revés de la mentira que se oye, pero no se ve. Eso explica el éxito de todas las ideologías vende humo, que han destruido al mundo.

En todo caso, los que asistimos le dijimos y le seguiremos diciendo que este cambio aumentará la informalidad, simplemente porque muchas empresas Pymes que prestan servicios que ahora se gravarán, no podrán traspasar a precio el IVA que deberán recargar y, por lo tanto, solo podrán seguir operando en la informalidad. Sumándose a los que ya están, y que son muchos.

Nadie discute que se requieren más recursos, el problema está en cerrarse a buscarlos en los que evaden. La fórmula para hacerlo es simple, devolvamos el IVA a los deciles más vulnerables, de forma directa, y aumentemos uno o dos puntos del IVA, sin hacer ninguna otra Reforma. El IVA es regresivo se dirá, y lo terminan pagando los más pobres que consumen todo lo que ganan. Es cierto, pero eso se revierte si el mayor impuesto que soportan le es devuelto íntegramente. Ergo, el impuesto visto así solo lo pagarían los que más tienen. Transformamos de este modo un impuesto regresivo en progresivo, y promovemos la formalización, porque para acceder a la devolución del IVA debe emitirse una boleta nominalizada. Puede convocarse a expertos en esto, como el empresario Jorge Claro precursor de la factura y boleta electrónica, y los ex directores del SII, Javier Etcheberry y Fernando Barraza. Inteligencia existe, solo falta voluntad política.

Otra opción, es que los servicios que comenzaron a gravarse lo estén únicamente si el beneficiario del servicio es un contribuyente del IVA. De ese modo, si una comunidad agrícola conformada por personas naturales contrata una empresa para que le haga un cortafuego, el precio que se cobre vaya sin IVA. En cambio, que lo recargue si quien se beneficia de ese servicio es una empresa forestal.