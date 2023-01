Festival Teatro a Mil 2023

6 de Enero de 2023

Por Isidora Cabezón Papic

Isidora Cabezón Papic es Coordinadora de Economía Creativa de CORFO

Con la llegada del Festival Teatro a Mil, el gozo escénico invade nuestro país. Entre tanta oferta interesante, a veces se nos hace difícil elegir… He aquí mis recomendaciones teatrales para quienes se quedan en Santiago, con énfasis en estrenos nacionales y puestas en escena internacionales, que difícilmente podemos ver el resto del año.

1. Hechos Consumados / Teatro Nacional Chileno (3 al 7)

2. Un cadavre exquis II / GAM (4 al 7)

3. Emb*race your Crown** / GAM (4 al 6)

4. Wolf / Aldea del Encuentro (4 al 8)

5. Cuentos y Leyendas / Teatro Municipal Las Condes (5 al 8)

6. Kiinalik/ Matucana 100 (6 al 8)

7. Jessica & me / Teatro Finis Terrae (5 al 7)

8. Cover (del Pato Salvaje de Ibsen) / Teatro La Memoria (12 al 14)

9. Libro de la Selva Reimaginado / Teatro Municipal de Santiago (11 al 15)

10. Bird strike/ Plaza de la Constitución (13 y 14)

11. Al principio existía la vida / Teatro Aleph (13 al 15)

12. Dragons/ Teatro Municipal Las Condes (17 al 20)

13. Hamlet, una versión recontra libre / Matucana 100 (17 al 19)

14. Temis / Teatro Nacional Chileno (19 al 21)

15. El mar en la muralla / Teatro UC ( 20 al 28)

16. Paper World / Pudahuel (13), La Pintana (14), La Granja (15), Teatro Municipal Las Condes (21 y 22)

17. Verdar / teatro Camilo Henríquez (20 y 21)

18. Love to death / GAM (20 al 22)

19. El Coronel no tiene quien le escriba / CEINA (20 al 22)

20. El Niño Estrella / GAM (21 y 22)

21. The elefant in the room / Teatro Municipal de Las Condes (24 al 29)

22. Sun&Sea / CCPLM (27 al 30)