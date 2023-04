17 de Abril de 2023

Hoy estamos convencidos de que vivimos un momento crucial, un antes y un después, un cruce político e ideológico sin retorno, un convoy del que no se podrá bajar.

Por Modesto Gayo

Compartir

Modesto Gayo es académico de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales (UDP)

Hoy sabemos que este gobierno no tomó la bandera del 18 de octubre. Hoy sabemos que el actual Presidente asomó su cara para obtener un beneficio político que transformó en algo muy distinto al octubrismo. Hoy sabemos que abrazó el proceso constitucional para dotar de un contenido político a un gobierno que carecía del mismo. Hoy sabemos que el gobierno gira con las velas de cualquier viento que lo azota; las causas sociales, la nueva constitución, la migración, la seguridad, y mañana no sabremos qué.

Hoy entendemos por qué dejó caer como a un animal muerto, o como cual objeto inservible, el proyecto de Constitución que poco tiempo antes dijo abrazar. También entendemos que, para este gobierno, la política y la supervivencia de los Jackson, Boric y demás está por encima de cualquier causa; así como la cantidad de palabras de compromiso que quedarán bailando en el aire, como el gallito de la veleta gubernamental. Hoy entendemos que no hay posición que dure, si no es útil para el día de mañana alcanzar una senaturía, una embajada o algún puesto en un organismo internacional. Hoy entendemos que el esfuerzo es confundir a la gente y seguir emitiendo imágenes subliminales de salchipapas, la bandera nacional y un Boric alterado por la inteligencia artificial y que de perfil se parece a Mujica. De nuevo, no en contenido. Hoy entendemos que esta forma de gobernar se parece en casi todo a una mascarada supuestamente de izquierdas y con sabor cada vez más a ajo y pimentón de derechas.

Hoy estamos convencidos de que vivimos un momento crucial, un antes y un después, un cruce político e ideológico sin retorno, un convoy del que no se podrá bajar. Estamos convencidos de que el giro de la seguridad es tanto un problema nacional como una oportunidad para decir “hasta la vista, baby”, a toda forma de estallido. Hoy estamos convencidos de que el 6 por ciento previsional se irá a los bolsillos de los trabajadores, a su capitalización individual. Hoy estamos convencidos de que el asado elitista en el que ha derivado el proceso constitucional se producirá sin ruido, con el gobierno sirviendo el postre, con un presidente arrodillado llorando. Hoy estamos convencidos de que las 40 horas ocultarán que no se discutirá más de los sueldos de los altos funcionarios y los representantes de la cosa pública. Ahora estamos convencidos de que la vuelta del Frente Amplio, de RD y Convergencia Social, consolidará sin remedio un régimen de injusticias que dijo denostar media hora atrás en la historia de la República.

Hoy creemos que quizás no es demasiado tarde para el valor, para pensar bien cómo seguir durante los tres años que quedan a este mandato, un tiempo que parece va a ser muy largo. Creemos que seguir con la política del camaleón, mimetizándose con cualquier causa, de tiros y troyanos, es inservible para el futuro de la izquierda. Hoy creemos que por este resbalín constituyente e ideológico sólo hay un destino y es el de un nuevo gobierno conservador, algo parecido a Piñera III, una forma de Die Hard, con actores que están sacando la voz, normalizando que sus causas representan la realidad nacional.