Lectura y cultura

21 de Abril de 2023

En 1996, y cada 23 de abril, la UNESCO celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, conmemorando además la muerte de tres grandes escritores de la literatura universal: Miguel de Cervantes y Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Por Alejandra Valdés

Alejandra Valdés es directora ejecutiva Corporación Cultural de Lo Barnechea

Abril es el mes del libro y sabemos que la lectura abre puertas al conocimiento, a la libertad de pensamiento y de expresión.

Nos parece ya “normal” esta campaña pero olvidamos que los seres humanos nacemos con un cerebro programado para hablar. Pero no para leer y escribir.

El habla nos acompaña desde que el hombre existe, más la escritura y lectura datan solo de unos 5000 años atrás. La escritura es uno de los logros más importantes de la humanidad y es un medio clave para la generación y transmisión de la cultura. Gracias a la escritura y la lectura se transmiten los conocimientos y saberes. Mediante la escritura y lectura los niños durante los años de escolares adquieren gran cantidad de conocimientos de ciencias naturales, sociales y humanidades, acumulados por la humanidad. La alfabetización, aunque es un logro histórico tan reciente, se considera hoy un derecho fundamental para el desarrollo personal y sociocultural. Es más, hoy entendemos que no se puede lograr un desarrollo personal y una integración en la sociedad sin un dominio de la lectura y escritura.

Estudios neurocientíficos muestran que “aprender a leer supone interconectar de modo muy eficiente dos sistemas cerebrales preexistentes: el sistema visual y el sistema lingüístico” (Lebrero Baena · 2015).

Dicho esto, sin duda que se agradece la existencia de esta “fiesta” que nos impulsa a muchos a trabajar por el fomento lector. Las más diversas iniciativas como ferias, encuentros, lanzamientos y homenajes entre otros, forman parte de la extensa programación que podemos encontrar este mes. Pero desde el ámbito cultural que me toca -más allá de lo académico de aprender a leer y escribir- me atrevo a confirmar que “leer significa activar un amplio arco cognitivo que involucra la curiosidad, la atención, el aprendizaje y la memoria, la emoción, la consciencia y el conocimiento. Es quizás el mejor medio para construir un puente definido entre humanidades y ciencia” (Jesús C Guillén, 2020) y entre las más diversas disciplinas, como son hoy el medioambiente, la sustentabilidad y otros.

Desde esta creencia es que siento el llamado a apelar a diversas manifestaciones y emociones para el fomento de la lectura. Por eso hemos elegido el Comic (lejos el formato más solicitado en nuestra Biblioteca pública por los jóvenes), como una de las manifestaciones para celebrar esta fecha con un “Carnaval del Comic” que será el 22 y 23 de abril en Lo Barnechea.

Y cito a Yusleydys Iraldina Alvarez Ferrales, junto a Ernesto Rafael Triguero Tamayo, que señalan: “Las necesidades de leer, entre nosotros, requieren asumirse conscientemente, y se debe facilitar, inducir y estimular por diversas vías, en consideración a su profunda trascendencia y a la huella que deja en la inteligencia y en el crecimiento espiritual de los individuos, en su calificación profesional y en su conciencia. Leer es un ejercicio que expresa y sostiene la cultura de una nación, su fuerza espiritual y sus valores, su capacidad de resistencia y de desarrollo. Leer, aunque parezca una experiencia íntima y solitaria, es participar”.