Más emprendedores para Chile

27 de Abril de 2023

La formación de emprendedores es muy importante, pues ellos son un catalizador para transformar su entorno y desarrollar nuestra economía: son un agente de cambio.

Por Pablo Vaillant

Pablo Vaillant es Pablo Vaillant, director de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de Inacap

Más emprendedores equivalen a más empresas, más oportunidades y más empleos. Y nuestro país los necesita; sobre todo ahora, que pasamos por un momento complejo en la economía y más aún cuando aspiramos a mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de nuestros habitantes.

La evidencia indica que las fuentes de recuperación del empleo y de la economía en países desarrollados han sido en forma importante dependientes del emprendimiento. Una explicación es que las nuevas empresas y emprendedores, aparte de generar empleos, atraen más inversión y aumentan la productividad.

La buena noticia es que para lograr esto en Chile, dependemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el emprendedor se hace, y esto es una discusión bastante zanjada. Ser un buen emprendedor depende de actitudes, prácticas y método. Hay disciplina detrás y, como mencionó Peter Drucker, “el emprendimiento no es mágico, no es misterioso, y no tiene nada que ver con los genes. Es una disciplina. Y, como cualquier disciplina, se puede aprender”. Y si se puede aprender, se puede enseñar y fomentar.

Chile lleva un buen tiempo estimulando un ecosistema para el emprendimiento con financiamiento público y privado, junto con diversos programas para las distintas etapas del ciclo de vida del emprendedor, de modo que genere redes y se le facilite el financiamiento. Sin dudas, el capital financiero y el capital social son relevantes, pero no basta con eso para formar más y mejores emprendedores. Es necesario avanzar en otras cosas donde debemos poner más esfuerzo como país, lo que no solo debería aumentar el volumen de nuevas empresas, sino que también su efectividad y sobrevivencia.

Hace pocos días, en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, se inauguró el primero de 15 cowork a nivel nacional que Inacap, abriendo las puertas a la comunidad, pone a disposición de los emprendedores del país, para ampliar sus oportunidades y apoyarlos para hacer realidad sus ideas de negocio. La “Red de Cowork Inacap”, además de un espacio de trabajo, cuenta con una oferta de formación, mentoría y generación de redes para quienes se encuentran en una etapa inicial en el camino para convertirse en empresarios.

En paralelo con esto, Inacap tiene una importante oferta formativa para sus estudiantes, con cursos transversales de emprendimiento y administración, torneos de emprendimiento, mentorías, entre otros mecanismos, porque quiere formar técnicos y profesionales con un sello emprendedor e innovador; y que lo desplieguen tanto en sus emprendimientos como en las empresas e instituciones donde trabajen.

La formación de emprendedores es muy importante, pues ellos son un catalizador para transformar su entorno y desarrollar nuestra economía: son un agente de cambio. Por ello, en este mes en que se celebran el día mundial y nacional del emprendedor, reconozcamos a los empresarios y personas con espíritu emprendedor, así como también estimulemos este espíritu entre nuestra población y sigamos formando nuevos y mejores emprendedores.