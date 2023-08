Desafíos de los egresados TP en ruralidad

26 de Agosto de 2023

Tiene particularidades que la hacen única y un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades de orden superior como la creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación.

Por Gonzalo Plaza y Rocío Espinoza

Gonzalo Plaza, director ejecutivo Fundación 99. Rocío Espinoza, directora ejecutiva Fundación MC

El 26 de agosto celebramos en Chile el Día de la Educación Media Técnica Profesional (EMTP), educación fundamental para el desarrollo de los países. Tiene particularidades que la hacen única y un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades de orden superior como la creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación. Además de un potencial impresionante para poder vincularse con su comunidad, a través de metodologías como el Aprendizaje y Servicio.

Según datos abiertos del MINEDUC, existen 936 establecimientos EMTP, donde imparten 35 especialidades, con un total de 116.346 estudiantes, de los cuales el 38% está en una comuna de contexto rural, lo que presenta un gran desafío para Fundación 99, quienes, junto a Fundación MC, implementamos desde 2022 el proyecto Puentes Educativos con foco en la educación Técnico Profesional en contexto rural, para posicionar al establecimiento TP como un eje de transformación educativa y social para la comunidad en contexto rural, fortaleciendo las prácticas pedagógicas e interacciones de aula, potenciando el involucramiento de familias y comunidad en la toma de decisiones y mejorando las trayectorias educativas de las y los estudiantes.

En este último aspecto, hemos evidenciado que, si bien existe un gran interés por las y los jóvenes de EMTP por continuar estudiando, esto no se refleja en la realidad de los egresados de los 7 liceos TP de La Araucanía con los que trabajamos: de los estudiantes que han egresado de estos liceos entre el 2012 y 2020, solo un 50% se ha matriculado en Educación Superior y solo un 23% se ha titulado. Solo el 43% se tituló de su especialidad.

Esto se relaciona con el desconocimiento de los estudiantes de IIIº y IVº medio respecto a alternativas de financiamiento y proceso de admisión a educación superior: 28% no conoce nada o casi nada sobre el proceso de postulación, 25% no conoce nada o casi nada de los requisitos académicos de ingreso, y casi un tercio de los encuestados (29%) tiene un alto conocimiento sobre las becas de financiamiento y solo el 18% sobre los créditos (CAE, Fondo Solidario, etc.).

Existe la necesidad de conocer cuáles son las expectativas en torno a las trayectorias post secundarias de estudiantes que cursan este tipo de enseñanza, para poder así trabajar junto a sus comunidades educativas y las empresas vinculadas a sus especialidades, para de esta manera fortalecerlas y potenciar la formación de estos jóvenes, a partir de sus necesidades formativas, en donde es de vital importancia ajustar las mallas curriculares de sus especialidades, considerando su realidad social, cultural y territorial y los requerimientos del mercado laboral.