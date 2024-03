En el 8M el pañuelo verde y morado se funden en uno

8 de Marzo de 2024

No es una marcha por la mujer, por todas las mujeres, sino que es una marcha de mujeres unidas por ciertos ideales progresistas: aborto, ideología de género, anticapitalismo, etc., y estas son, precisamente, las ideas que realmente guían la marcha.

Por Josefina Munita

Josefina Munita es presidenta de Siempre por la Vida

El 8M es una fecha para algunas mujeres, pero excluyen a las demás. Sobre todo, si eres una mujer próvida, no estás invitada a participar.

El petitorio de la manifestación deja claro lo anterior, el objetivo es el aborto libre. No tiene sentido ir a marchar para las mujeres que piensan diferente, pues no estaban invitadas en un inicio. No es una marcha por la mujer, por todas las mujeres, sino que es una marcha de mujeres unidas por ciertos ideales progresistas: aborto, ideología de género, anticapitalismo, etc., y estas son, precisamente, las ideas que realmente guían la marcha.

El 8M es una fecha de conmemoración del día de la mujer, donde se debería promover mejores oportunidades para nosotras, para cada una de nosotras sin exclusiones ideológicas. Ellas se adueñan de la voz de todas las mujeres y gritan en nuestro nombre que queremos asesinato de niñas y niños inocentes y menores oportunidades de acompañamiento en el embarazo, sobre todo en los vulnerables o de riesgo, asumiendo que es una idea generalizada. El 8M no es, por mucho que se diga, el día de todas, es el día para las que piensan como algunas pocas, donde el resto quedamos excluidas por diferir en ideas políticas o morales. El 8M es un día con un trasfondo muchísimo más trasfondo que el aborto.

La marcha de este año tiene como consigna “contra la violencia patriarcal y capitalista”. Aunque están a favor del aborto, una práctica violenta y discriminatoria. De la misma manera, está llena de contradicciones; dicen apoyar a las diversidades, pero apoyan una práctica que descarta a un ser humano distinto, como sucede con la eugenesia que se ha registrado en países donde el aborto libre impera. Hay más abortos de niños con Síndrome de Down, de minorías étnicas o incluso, en países como China, aborto selectivo de mujeres por el simple hecho de serlo. Dicen apoyar a las mujeres, pero buscan legalizar el aborto libre, el cual además de dejar solas a las mujeres en vez de entregar un acompañamiento en situaciones difíciles.

Si se asume que el feminismo moderno tiene como bases la unión entre mujeres para llegar a una igualdad de derechos con los hombres, afirmar que aborto es igual a feminismo, es una falacia llena de ignorancia, reduccionista y utópica. El verdadero feminismo debiese responder realmente a las problemáticas que las mujeres podemos sufrir, acompañar a todas y no discriminar bajo ninguna circunstancia.