Observaciones y propuestas tributarias PYME

8 de Marzo de 2024

La seguridad es la razón que justifica la existencia del Estado. Para eso recauda tributos. Construye cárceles, paga policías, remunera jueces, etcétera. Sin embargo, y como todo eso ha sido hasta ahora insuficiente, expresó que se hacía necesario transparentar este punto.

Por Christian Aste

Christian Aste es abogado

Dado que los principales aspectos que se querían modificar en el proyecto tributario que se rechazó en marzo del año pasado, se replican en el proyecto que se remitió a tramitación, bajo la denominación Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, considero útil que los parlamentarios que examinaran el proyecto conozcan lo que ha venido expresando el principal gremio Pyme (Conapyme).

Dicho gremio, indicó y por escrito, que en los análisis que se habían realizado se omitía incluir lo que los privados gastaban en seguridad. Expresó que, aunque era cierto que ese gasto podía rebajarse tributariamente, también lo era que constituía un exceso y también una injusticia que lo hicieran los privados. La seguridad es la razón que justifica la existencia del Estado. Para eso recauda tributos. Construye cárceles, paga policías, remunera jueces, etcétera. Sin embargo, y como todo eso ha sido hasta ahora insuficiente, expresó que se hacía necesario transparentar este punto, autorizando a los privados que pudieran utilizar ese desembolso ya no como una simple deducción de los ingresos, sino que directamente como un crédito contra el impuesto corporativo.

Expresó también que le habría gustado que se incluyera el compromiso de conservar la tasa actual que afecta el resultado tributario corporativo de las Pymes (12,5%), puesto que en régimen dicha tasa aumentará a un 25%, en circunstancia que el impuesto que grava a los dueños en menos de la mitad. Subrayó que podía ayudar y mucho a que el país creciera, reducir además la tasa del impuesto corporativo para el resto de las empresas (más alto que el resto de los países OCDE), y volver a la integración. Enfatizó que el país debiera transformarse en un foco de inversión, tal como lo hizo y con éxito Irlanda con una tasa de un 12,5% o Estonia con un impuesto al flujo de un 20%. También habría sido muy útil comprometerse a que el IVA podía devolverse a los deciles más vulnerables, eliminar exenciones que favorecen empresas estatales y que comprometen la competencia (exención de IVA que favorece a Correos), y ampliar los fondos destinados a subsidiar la transición a la electromovilidad.

Sin embargo, y como nada de eso formaba parte de las propuestas de Hacienda, se centró en éstas, y dentro de ellas, a las que formaban parte del proyecto actualmente en tramitación, señalando lo que sigue respecto de cada una.

1.-

En lo que dice relación con la notificación electrónica, previno que estaba de acuerdo con su implementación, pero bajo la condición de que ésta se haga en el correo que el SII le asigne a cada contribuyente para ese solo efecto. Así se evitan los spam, y se hace responsable a dicha entidad de la seguridad que debe existir en las comunicaciones.

2.-

Consignó que aunque no estaba de acuerdo en que el SII pudiera calificar el acto o contrato que ejecuta o celebra el contribuyente como elusivo, entendía que sí había voluntad política de hacer este cambio, debía excluirse a las Pymes de las multas, y permitirles resolver su contingencia pagando la diferencia que el SII cuantifique.

3.-

Señaló que los beneficios por convenios de pagos no podían limitarse a las Pymes, ya habían numerosas empresas cuyo margen es Pyme, y flujos de no Pyme. Otras interactúan como compradoras de Pymes. No es indiferente por lo tanto para las Pymes lo que les ocurra. Postularon sí, que para que opere la condonación para ellas, se exija que no hayan distribuido utilidades.

4.-

Luego de apuntar que hoy existe la ley de delitos económicos, que los delitos tributarios calificaban como tales, que no era homologable el denunciante anónimo que reconoce el mercado financiero, con el que se quiere implementar en materia tributaria, y advertir que el SII no estaba inmune a la corrupción, expresó que una figura como la del denunciante anónimo podía prestarse para un mal uso, razón por la que lo rechazaba.

Señaló que en todo caso, esto es, si las autoridades insistían en su inclusión, debía impedirse que la denuncia pudiera hacerla un empleado o ex empleado de la empresa, o un asesor de esta.

5.

Se indicó que la idea de introducir un nuevo delito a quien sin justificación económica disminuyera artificialmente su patrimonio con el objetivo de frustrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, resultaba NEFASTA, porque las diferencias de impuesto podían obedecer a interpretaciones jurídicas distintas. Expresó que no podían inmovilizarse los activos de las empresas, bajo ningún pretexto, menos cuando el SII puede pedir en los juicios medidas cautelares, y Tesorería ejercer acciones revocatorias.

Si las autoridades insisten con esta mala idea, la opción es que se limite este delito para los casos que el contribuyente hay utilizado facturas falsas para incrementar sus créditos fiscales.

6.-

Se previno que el SII debiera intervenir tasando, solo cuando se trataba de operaciones simuladas, o con relacionados. Se indicó que ahí se concordaba con que el SII exigiera que la transacción se hiciera a valores que estuvieran de acuerdo a los principios de plena competencia. No así, en los demás casos.

Conapyme aprovecho de pedir, aunque sin éxito, la inclusión de los siguientes cambios: 1. Que cuando el contribuyente en su reclamo solicite se práctique una nueva revisión a los antecedentes que acompaña, el tribunal esté obligado a fijar un plazo para que el Servicio de Impuestos Internos revise o audite los antecedentes acompañados. 2.- Que se simplifique el trámite de término de giro y se incorpore el silencio positivo, al menos en lo que respecta a las empresas sujetas al régimen Pyme.