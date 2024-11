12 de Noviembre de 2024

Pragmatismo electoral

No es menor que un 60% de las comunas del país pasen a ser lideradas por alcaldes que no están afiliado a ningún partido. Esto sugiere que los votantes no necesariamente han perdido sus convicciones; sin embargo, al parecer, los partidos políticos sí lo han hecho, en parte. ¿Es acaso este auge del independentismo político el síntoma de una crisis más profunda?

Por Francisca Undurraga y Pedro Maiz

