El bochorno que se vivió en la confrontación de la copa Davis entre Bélgica y Chile puede analizarse en tres facetas distintas.

No es posible que haya un médico “independiente” que pertenezca a una de las dos naciones que se enfrentan. Chile nunca tenía que haber aceptado esto sino exigir antes de jugar la presencia de otro médico. (Siempre se aprende algo nuevo).

Bergs saltó sobre Garín y lo derribó. Independientemente si fue accidental o a propósito, era una agresión y se sanciona con descalificación. Es absolutamente claro que fue sin querer; pero si tú atropellas con tu coche a un peatón “sin querer” al doblar una esquina, igual tienes la culpa y van a castigarte. Eso no admite ninguna otra explicación y si el árbitro no actuó de inmediato descalificando a Bergs, porque no tiene calificación para un evento así. No pensemos en nada peor…

Posterior a su caída, Garín a mi parecer hizo el teatro de los futbolistas después de un choque que se revuelcan en el piso y una vez que el árbitro pitó, se levantan y corren como si nada; pero el árbitro no pitó. Además, el lenguaje que usó con el árbitro no correspondía. El único quien debía intervenir – y no lo hizo – era Massú que debía exigir al árbitro que descalifique a Bergs – ver punto 2-, y sin la intervención de Garín que era el afectado. Massú era el capitán.

Independiente de todo esto, hay dos verdades: una, que Bélgica ganó indiscutiblemente; y otra, que los “sudacas” siempre somos despreciados tanto en Europa como en USA.