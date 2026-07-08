Hacienda empieza a destrabar megarreforma: alcanza acuerdo con PPD para rebajar invariabilidad tributaria

Luego que Jorge Quiroz acogiera la propuesta para flexibilizar uno de los principales aspectos de la iniciativa, el PPD acordó no recurrir al TC por esta medida.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, anunció un acuerdo con la bancada de senadores PPD para destrabar la megarreforma en la Cámara Alta, tras acoger la propuesta opositora para reducir la invariabilidad tributaria.

El secretario de Estado dio su brazo a torcer respecto a entregar un periodo de 25 años de invariabilidad a las inversiones que superaran los USD 50 millones; determinando una invariabilidad de 10 años para iniciativas por hasta USD 100 millones; 15 para proyectos por hasta USD 350 millones, manteniendo los 25 años para propuestas que superen los USD 500 millones.

El acuerdo fue oficializado por el propio Quiroz y el jefe de la bancada de senadores PPD, Ricardo Celis, además de Paulina Núñez como presidenta del Senado.

El senador Celis destacó que “el Gobierno ha recogido el 90% de nuestra propuesta en esta materia. Hemos revisado esto con los cuatro senadores del PPD y nos parece que las indicaciones que preliminarmente tenemos en la mano recogen lo que hemos señalado y propuesto”.

El parlamentario además explicó que el acuerdo considera una sobretasa corporativa de 1,5% para aquellas empresas que se acojan al régimen de invariabilidad tributaria y no eximir del pago del royalty minero a las firmas de sector.

En vista de esto, el jefe de la bancada PPD anunció que “ya no es viable” recurrir al Tribunal Constitucional por este aspecto de la megarreforma: “Para ser claro y concreto, ese es el punto por el que no lo vamos a hacer”.

En tanto, Jorge Quiroz expresó que “es una propuesta que nos deja satisfechos, es una propuesta que pone a Chile por delante, es una propuesta que pone la relevancia de la invariabilidad como certeza para las inversiones, y esa certeza va a ser mucho más potente por ser producto de un consenso más amplio. Espero que esto abra nuevos caminos y nuevas disposiciones para seguir encontrando puntos en común en este proyecto”.

La senadora Paulina Núñez, por su parte, puso hincapié que este acuerdo surgió de la mesa de diálogo que convocó para sentar a conversar a las diversas fuerzas políticas con el Ejecutivo.

“Con el ministro fuimos capaces de armar una mesa donde no hubo ningún partido que se quedó debajo de ella, por lo tanto todos fueron invitados y convocados a este diálogo (…). Que esto sea un impulso en esta discusión, para que ojalá en otros temas podamos tener más apoyo en un proyecto que tiene un solo objetivo: que el país crezca y que se generen empleos”, sentenció.