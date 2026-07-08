Las dos almas del PS frente a frente: discusión de megarreforma profundiza quiebre Vodanovic-Cicardini

La participación de la timonel del PS en la mesa de diálogo por la megarreforma provocó una nueva desavenencia entre las referentes de la oposición.

AGENCIA UNO

La discusión de la megarreforma en el Senado dejó ver nuevamente el quiebre existente entre las dos almas al interior del Partido Socialista (PS), representadas por la timonel Paulina Vodanovic y la senadora Daniella Cicardini.

Esto, luego que la legisladora por Atacama acusara a Vodanovic y a Juan Luis Castro de negociar a espaldas del PS un acuerdo con Jorge Quiroz para no recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tribunaria, contraviniendo lo anunciado por la bancada de diputados socialistas este lunes.

La senadora Cicardini cuestionó que “a las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira. Nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, o sea, un candado a la ley de los superricos”.

“Ahora dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen. Se negocia o no se negocia. El Partido Socialista resolvió democráticamente rechazar este proyecto, ese mandato no lo puede pasar a llevar ninguna negociación. Así que lo digo claro, yo voy a votar en contra. No voy a respaldar una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los superricos. Mi lealtad está con la gente”, disparó la parlamentaria en redes sociales.

Frente a estas acusaciones, Paulina Vodanovic, quien además integra la mesa de diálogo por la megarreforma convocada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), respondió que es “falso y desproporcionado”.

“Como presidenta del partido, me corresponde dialogar. Lo que no puede ser es que, por hacer mi trabajo parlamentario, sean los propios compañeros quienes salgan a reclamar por la prensa sin conversar primero con nosotros. Eso no daña mi imagen pública, que es lo de menos: daña al PS de Chile y nuestra capacidad de incidir en una reforma de enorme relevancia social”, puntualizó Vodanovic.

Nuevo round entre Cicardini y Vodanovic en el Senado

La tensión entre ambas senadoras volvió a ser patente en pleno hemiciclo, cuando la presidenta del PS encaró a su contraparte, lo que provocó una nueva discusión, esta vez cara a cara.

Esto hizo la senadora Danisa Astudillo debiera interceder para desactivar el conflicto, indicando a 24 Horas que “yo estaba al lado nomás, y lo que sentí es que era necesario que esto se abordara fuera de la Sala, con mayor tranquilidad para que, efectivamente, este acuerdo al que llegamos en el almuerzo, de cuidar las formas, se siguiera respetando hacia afuera”.

A pesar de esta situación, la propia Daniella Cicardini salió a poner paños fríos a su conflicto con Vodanovic, planteando tras una reunión del comité de senadores PS que “estamos conversando ahora de verdad, en serio, como bancada de senadores socialistas y tenemos muchas ganas de poder seguir contribuyendo a a una discusión, sobre todo con una megarreforma que lo hemos dicho siempre desde el primer minuto, que es mala para Chile, para los chilenos, para su economía. Por lo tanto, hemos mantenido siempre la misma posición, y creo que vamos hoy día teniendo una mejor coordinación que antes”.

Esta postura fue refrendada por la presidenta del PS, quien agregó que “aquí ha habido una polémica que ha sido producto de, tal vez, malos entendidos, pero que han sido todos aclarados en la reunión del almuerzo de hoy y, en consecuencia, el Partido Socialista de Chile, su bancada, nos vamos a abocar a lo que realmente importa, que es a legislar”.

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