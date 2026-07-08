Confirman la muerte de niño argentino que era buscado tras los terremotos en Venezuela

Durante varios días, equipos de rescate de distintos países trabajaron intensamente para encontrar al menor, cuya familia mantuvo la esperanza hasta el último momento.

La Cancillería argentina confirmó este miércoles el fallecimiento de Lucas Gámez, el niño de nueve años que permanecía desaparecido desde los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela.

El menor fue encontrado sin vida entre los escombros de un edificio en La Guaira, luego de varios días de intensas labores de búsqueda en las que participaron rescatistas de distintos países.

Lucas, nacido en Argentina e hijo de padres venezolanos, había regresado junto a su familia a Venezuela a comienzos de este año. El día de los terremotos se encontraba con un tío en un departamento de La Guaira, luego de haber pasado la jornada en la playa, cuando el inmueble colapsó producto de los sismos.

Conmoción en Argentina por la muerte de niño de nueve años tras terremotos en Venezuela

La noticia fue confirmada apenas un día después de que el menor cumpliera nueve años. Su familia había celebrado su cumpleaños junto al lugar del operativo, donde llevó una torta y pidió por un milagro, manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida.

Tras conocerse el desenlace, su padre, Marcos Gámez, expresó: “Pudimos encontrar el cuerpo de Luquitas, no como queríamos, pero esta fue una batalla de fe y esperanza”. Además, agradeció el trabajo de los equipos de rescate que participaron en la búsqueda y señaló que ahora la familia se enfocará en trasladar los restos del menor a Caracas para darle sepultura.

Durante los días del operativo, especialistas incluso detectaron indicios de una posible fuente de calor bajo los escombros, lo que alimentó la esperanza de encontrar sobrevivientes. Argentina también envió brigadas de rescate, personal médico y equipos especializados para colaborar en las tareas de emergencia.

El caso de Lucas conmovió tanto a Argentina como a Venezuela y generó una amplia muestra de apoyo a su familia, que siguió de cerca cada avance del operativo hasta que finalmente se confirmó el trágico desenlace.