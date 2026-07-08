Enap confirma fuerte baja en combustibles: estos son los nuevos precios de las bencinas

La baja beneficiará a los automovilistas con descensos en distintos combustibles, mientras Enap detalló las variaciones que comenzarán a regir esta semana.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó una importante disminución en los precios de los combustibles, con bajas que alcanzan los $155 por litro en algunos productos a partir de este jueves 9 de julio.

De acuerdo con el informe semanal de la estatal, la gasolina de 93 octanos tendrá una reducción de $100,3 por litro, mientras que la gasolina de 97 octanos bajará $99,8 por litro. En tanto, el diésel será el combustible con la mayor caída, con una disminución estimada de $155,4 por litro.

La baja ocurre en un escenario marcado por la estabilidad de los precios internacionales del petróleo, con valores del barril que se mantuvieron cercanos a los US$70, además de expectativas sobre la evolución de conflictos internacionales que han influido en el mercado energético.

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Según la estimación entregada por Enap, los cambios serán los siguientes:

Gasolina de 93 octanos: baja de $100,3 por litro.

baja de $100,3 por litro. Gasolina de 97 octanos: baja de $99,8 por litro.

baja de $99,8 por litro. Diésel: disminuye $155,4 por litro.

disminuye $155,4 por litro. Gas licuado vehicular (GLP): baja $22,1 por litro.

baja $22,1 por litro. Kerosene (parafina): no presenta variación.

Desde el Gobierno ya habían anticipado una reducción cercana a los $100 por litro, debido a la tendencia internacional de los precios del crudo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que las variaciones futuras dependerán de cómo evolucionen los mercados externos.

Enap explicó que sus cálculos consideran los precios de importación desde mercados de referencia, además de factores como el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) y el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

La empresa estatal recordó que no fija los precios finales de venta al público, ya que estos son determinados de manera independiente por las compañías distribuidoras de combustibles.