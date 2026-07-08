FOTO | El peligroso juguete viral de TikTok que llegó a Chile y alerta por riesgo de explosiones y quemaduras graves

Su precio oscila entre $4.000 y $10.000, dependiendo del modelo y del comercio donde se adquiera.

Médicos de Estados Unidos emitieron una advertencia el juguete sensorial NeeDoh, de la marca Schylling, luego de que varios menores sufrieran graves quemaduras al participar en un reto viral de TikTok que consisten en calentarlos o congelarlos. Estos productos también se comercializan en Chile a través de distintas plataformas de venta online.

Los especialistas explicaron que, aunque estos juguetes están diseñados para aliviar el estrés y la ansiedad, exponerlos a temperaturas extremas puede hacer que exploten y liberen una sustancia muy caliente y pegajosa. Algunos modelos contienen un relleno a base de azúcar que aumenta la presión interna al calentarse, elevando el riesgo de ruptura.

El peligroso juguete viral de TikTok que llegó a Chile y alerta por riesgo de explosiones y quemaduras graves

En Estados Unidos y Europa ya se han registrado varios accidentes. Entre ellos, el de una niña de siete años que debió ser inducida a un coma médico y someterse a injertos de piel tras la explosión de un NeeDoh dentro de un microondas. También se reportaron casos de menores con quemaduras faciales y de tercer grado luego de seguir desafíos difundidos en TikTok.

“Los hot NeeDoh toys pueden fácilmente explotar, causando quemaduras en la cara, ojos, boca, cuerpo, y pueden incluso causar daño interno si la sustancia caliente es tragada“, advirtió la doctora Alicia Webb, médica de urgencias pediátricas del Children’s of Alabama.

Los empaques del producto incluyen la advertencia de no calentarlo, congelarlo ni introducirlo en el microondas, pese a que este tipo de desafíos continúa circulando en redes sociales. En Chile no se han informado accidentes relacionados con estos juguetes, aunque su precio oscila entre $4.000 y $10.000, dependiendo del modelo y del comercio donde se adquiera.

Los especialistas llamaron a padres y cuidadores a supervisar el uso de estos juguetes y a conversar con niños y adolescentes sobre los riesgos de replicar retos virales que puedan poner en peligro su salud.