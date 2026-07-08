Los nuevos delitos por los que fue formalizado el ex diputado Joaquín Lavín

Joaquín Lavín León cumple prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber desde mayo pasado, tras ser formalizado en un primer momento por fraude al fisco, falsificación y tráfico de influencias.

AGENCIA UNO

El ex diputado Joaquín Lavín León fue parte de una nueva audiencia de formalización en el Séptimo Juzgado de Garantia de Santiago, donde se le imputaron nuevos delitos.

En concreto, el hijo de Joaquín Lavín fue formalizado por nuevos delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de delitos vinculados con uso y comercialización de datos electorales.

En la misma audiencia además fueron formalizados por fraude al fisco Shigue Kazu Ogino Vargas y Belén Esperanza Carrasco Riquelme; a los que se sumó Felipe Vásquez por fraude al fisco y delitos electorales.

En su presentación, la Fiscalía Metropolitana Oriente indicó que Vásquez, quien fuera asesor de Joaquín Lavín León, “mediante la utilización de plataforma SocialTazk comercializó los datos del padrón electoral provenientes desde el Servicio Electoral de Chile, a los que accedió en contravención a lo dispuesto en la ley que regula el sistema de inscripciones electorales y el servicio electoral”.

Estos datos “fueron obtenidos por el imputado Vázquez Diéguez a través de los coimputados Arnaldo Domínguez Vallejos y Joaquín Lavín León en el contexto de sus militancias políticas” e incorporados a su plataforma y así “acceder a la totalidad de los datos contenidos en el padrón”.

Los antecedentes, consignó MegaNoticias, posteriormente eran vendidos “a diputados y candidatos a distintos cargos públicos, a cambio del pago de un valor de suscripción mensual variable”, quienes en su mayoría eran parte de la UDI, partido del cual el esposo de Cathy Barriga era militante, llegando a recaudar más de $200 millones.

Joaquín Lavín León cumple prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber desde mayo pasado, tras ser formalizado en un primer momento por fraude al fisco, falsificación y tráfico de influencias, hechos por los cuales fue desaforado en febrero de 2026.