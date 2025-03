Bachelet en fuga

9 de Marzo de 2025

Mientras la expresidenta volaba a Nueva York, dejaba en el aire un rebaraje del naipe político con efectos directos en su sector, pero también en la oposición, que parecía que estaba compitiendo sola. Pero resulta evidente que se acabó el recreo.

Compartir

El misterio llegó a su fin, con una declaración de cinco párrafos y un video de un minuto nueve segundos publicados en las redes sociales, la expresidenta Michelle Bachelet, descartó completamente su participación en las elecciones presidenciales.

La decisión de Bachelet se hizo pública, a solo horas de que abordara un avión con destino a Nueva York, donde participará de un evento de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este contexto, y tras regresar de sus vacaciones en el lago Caburgua, la exmandataria se reunió el lunes con su grupo más cercano en su fundación, Horizonte Ciudadano. Entre los presentes como señala Ex Ante, estuvieron Eolo Díaz-Tendero y el periodista Diego Zurita, con quienes revisó su agenda y definió los pasos a seguir.

El buen posicionamiento de la exjefa de Estado en las encuestas de opinión, su silencio de los últimos días y la indefinición de Carolina Tohá -quien renunció al Ministerio del Interior para asumir el desafío presidencial- alimentaron las expectativas en su colectividad, el Partido Socialista (PS), y logró entusiasmar a dirigentes del Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA) y la Democracia Cristiana (DC), quienes argumentaron que solo Bachelet es capaz de aunar a todo el oficialismo.

¿Es tan así? Y sí lo era, por qué Bachelet jugó en sus vacaciones a la ambigüedad, dicho en simple “se dejó querer”. Incluso, generó expectativas cuando hizo que trascendiera una conversación con el presidente Lula, en la que él le recomendaba volver a postularse.

Lo que quedó claro con la “fuga de la Presidenta”, el tapón que impedía que el oficialismo se viera dividido o fragmentado se rompió, y las procesiones en búsqueda de candidatos se hizo evidente.

Lo que falló en la Operación Bachelet para algunos fue cuando Tohá renunció antes del plazo que la expresidenta se había fijado para comunicar su decisión- mediados de marzo- Hasta ese momento, no lo había descartado completamente.

Pero Tohá hizo lo que tenía que hacer, cada día que pasaba en la indefinición, se hacía más difícil lanzar su carrera presidencial. Y era evidente que, a diferencia de otras oportunidades, Bachelet si se lanzaba no tenía la carrera ganada…. No habrá sido ese factor más importante que todos los demás para no presentarse.

Por otro lado, la salida de Tohá y su embarque en la aventura presidencial se gestó fuera del núcleo del partido. Contó con la participación de algunos militantes, como el senador y presidente del partido, Jaime Quintana, y el ex presidente del Senado, Guido Girardi, pero una buena parte de los parlamentarios y miembros de la directiva se enteraron una vez Tohá ya estaba fuera del Gobierno.

Lo que muestra la personalidad de Tohá. Independiente, nunca ha cultivado una intensa vida partidaria lo que lleva a muchos a pensar- me incluyo- que sus decisiones se darán “a espaldas del partido”.

Por otro lado, en el PS- partido clave para que la candidatura fructifique- se enfrentan al dilema que no tiene nombres claros- Se hablaba de Álvaro Elizalde, pero acaba de asumir el Ministerio del Interior, por lo que queda descartado. Las otras opciones son el gobernador de la Región Metropolitano, Claudio Orrego (independiente), que difícilmente sería “tragado” por el Frente Amplio y el PC.

La otra duda que queda en el aire, ¿Por qué Bachelet no ungió a Carolina Tohá, como su candidata?, No olvidemos que el 2013 ella fue la única que fue a recibir a Bachelet al aeropuerto, antes de oficializar su candidatura presidencial y parecía su sucesora natural.

Mientras la expresidenta volaba a Nueva York, dejaba en el aire un rebaraje del naipe político con efectos directos en su sector, pero también en la oposición, que parecía que estaba compitiendo sola. Pero resulta evidente que se acabó el recreo.