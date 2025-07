Jara, la continuidad del gobierno de Boric

Es cierto que Jeannette Jara durante las últimas semanas ha experimentado, con bastante éxito a la luz de los resultados de la primaria oficialista, un esfuerzo constante y a la vez desvergonzado, de ocultar su identidad comunista, su propia biografía partidista, los colores, emblemas, retórica y a las principales figuras de su partido.

Ha sido tan evidente todo esto, que pareciera que ella misma se ha transformado en una de las más entusiastas anticomunistas.

Pero no hay que engañarse, lo que realmente hay que mirar con verdadera atención en su candidatura no es si luce o no con más o menos orgullo la hoz y el martillo, sino que el hecho indesmentible que Jeannette Jara es la única candidata de cara a la primera vuelta de noviembre que representa, sin duda alguna, la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo importante. Eso es lo que quienes nos levantemos a votar a fin de año debemos tener en cuenta al momento de decidir.

¿Queremos votar por la candidatura que prolonga o incluso profundiza lo hecho por la administración de Boric y los suyos o queremos votar por un cambio, uno que nos saque de la crisis que estamos sufriendo desde 2022?

Jara es la continuidad de quienes venían a hacer las cosas de forma distinta, pero que rápidamente idearon un mecanismo para montar fundaciones que se adjudicaron millonarios montos fiscales, que supuestamente eran para financiar programas sociales que beneficiarían a los más pobres, pero que en realidad terminaron engrosando las cuentas corrientes de sus militantes.

Es la continuidad de quienes indultaron a condenados por delitos en el marco del estallido social, bajo la excusa de que se trataba de luchadores sociales y no de delincuentes, pero que de activistas no tenían nada y sí lo tenían de lumpen, ladrones y criminales.

Es la continuidad de un gobierno que ha empujado la deuda pública a niveles inéditos, comprometiendo gravemente las arcas fiscales y la sostenibilidad económica del país.

Es la continuidad de los que ni siquiera saben estimar y calcular la recaudación tributaria y que se equivocan groseramente en la confección del Presupuesto de la Nación.

Jara es la continuidad de un gobierno que va a terminar con el crecimiento más bajo que el de ninguno de sus antecesores.

Jara es la continuidad de un gobierno que tiene el desempleo femenino en dos dígitos.

Es la continuidad de quienes quisieron saltarse la Constitución y entregar entre gallos y medianoche mil millones de pesos a la familia Allende.

Es la continuidad de un gobierno que no fue capaz de reconstruirles las casas a los damnificados por los incendios en Viña del Mar.

Es la continuidad de quienes dejaron que se perdieran miles y miles de vacunas contra el Covid y la Influenza o que tienen los hospitales públicos sin los insumos más básicos.

Es la continuidad de quienes no son capaces de entregarles útiles escolares a los niños que más los necesitan.

Es la continuidad de quienes apoyaron, con ella a la cabeza, la primera propuesta constitucional.

Es la continuidad de quienes lucían con orgullo la polera del perro matapacos y querían refundar Carabineros.

Es la continuidad de quienes aplaudieron de pie en el Congreso a la primera línea.

Es la continuidad de quienes mantuvieron en su cargo a un subsecretario que estaba denunciado por violar a una subalterna.

Es la continuidad de un gobierno durante el cual todos los chilenos nos hemos tenido que, lamentablemente, acostumbrar a que se hagan cada vez más frecuentes los secuestros, los homicidios por encargo, los descuartizados.

Eso es la candidatura de Jeannette Jara. Es la continuidad de todo eso. Ella fue parte, en un rol muy estelar, de la administración de un Estado que ha generado ese innegable retroceso y daño a la calidad de vida de todos los chilenos.

Eso es lo que importa. En eso hay que pensar el 16 de noviembre frente la a urna.

Continuidad al gobierno de Boric o cambio.