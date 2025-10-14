Treinta y cinco años al servicio de Chile

Queremos que nuestro lema siga siendo ese: estar siempre al servicio del país y su gente., porque detrás de cada emisión, así como en todas nuestras plataformas, como nuestro querido canal de noticias 24 Horas, hay un equipo humano que cree en lo que hace, que se levanta cada día con la certeza de que informar no es solo contar lo que pasa, sino además, contribuir a la certidumbre, ser útiles, mostrar y explicar la diversidad de nuestra sociedad en todas su dimensiones.

Treinta y cinco años con la intensidad de un siglo. Años vívidos que son la experiencia de una historia próxima que se entrelaza con la del país, la de sus alegrías y dolores, que nació con su democracia en recuperación y que fue parte de los desafíos que aún nos convocan. El primero de octubre de 1990, a las nueve de la noche, 24 Horas Central se emitía por primera vez. Ese instante marcó un antes y un después en el periodismo televisivo chileno y se transformó en una ventana abierta en la que el país se miraba así mismo con ojos luminosos, llenos de esperanza. 24 Horas nació con un mandato que de inmediato se transformó en convicción. La información debía ser entregada de manera fidedigna, ecuánime, pluralista y representativa de todas las realidades del país. Fue una promesa que tres décadas y media después se sigue honrando con la misma responsabilidad y vocación.

Los primeros años fueron difíciles, desafiantes pero necesarios. Chile comenzaba a reencontrarse consigo mismo con mucha dificultad. En ese contexto complejo, TVN y 24 Horas asumieron un papel fundamental: acompañar a los chilenos desde la televisión pública, dando cuenta de los cambios sociales, culturales y políticos que nos han ido definiendo como sociedad. Cada transmisión, cada cobertura, cada rostro frente a cámara ha sido parte de un mismo compromiso: servir al país desde el periodismo y sin pausa.

Hoy, enfrentamos otros desafíos. Las tecnologías transformaron el modo en que informamos y en que la gente se informa. La inmediatez, la sobreabundancia de datos, la inteligencia artificial y la desinformación ponen a prueba, más que nunca, el valor de los medios. Pero la esencia de 24 Horas sigue siendo la misma: la gente debe encontrar sentido, reconocer y valorar nuestro trabajo. Cuando eso ocurre es cuando nuestra misión se cumple, pero eso se somete a prueba a cada minuto y todos los días.

Además de las noticias que marcan el día, en nuestro trabajo, en nuestros productos hay siempre contenidos distintivos que encarnan esa misión. Además, los tiempos exigen tener una visión de futuro clara, que conlleva un profundo proceso de transformación, pero que conserve su médula.

Treinta y cinco años después, seguimos siendo parte del alma de Chile. Y ese, sin duda, es nuestro mayor orgullo, pero es nuestro deber ser parte activa de los procesos transformadores de este querido medio de comunicación, que sigue siendo el medio de todos.