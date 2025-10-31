Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Opinión

Obra colectiva

La colaboración extrema no se trata simplemente de “trabajar juntos” o “hacer networking”. Es una forma de pensar y actuar que desafía la lógica de la competencia tradicional. Supone construir desde la confianza, compartir conocimiento, ceder el control y entender que el éxito personal solo tiene sentido cuando impulsa también el éxito de otros.

Foto del Columnista Alejandra Mustakis
Alejandra Mustakis

Estos últimos meses se ha hecho más evidente que nunca la particularidad de los tiempos actuales, esos en donde cada uno parece estar encerrado en su propia burbuja, protegiendo su verdad, defendiendo su postura y construyendo muros invisibles hacia el resto. La polarización política nos divide, las redes sociales alimentan nuestros sesgos y la contingencia diaria nos golpea con una fuerza que, a veces, nos hace olvidar que no estamos solos en el mundo.

Frente a esa vorágine mantengo una convicción que me sostiene: el futuro no se escribe de manera individual, sino colectivamente. Y no lo digo desde la ingenuidad, sino desde la experiencia de haber construido junto a otros; de haberme equivocado sola, sí, pero también de haber logrado cosas que jamás hubiera imaginado cuando decidí rodearme de las personas correctas.

En mi libro hablo de un concepto que me fascina: la colaboración extrema. Se lo escuché por primera vez al empresario Felipe Contreras Haye, y con el tiempo entendí su profundidad. La colaboración extrema no se trata simplemente de “trabajar juntos” o “hacer networking”. Es una forma de pensar y actuar que desafía la lógica de la competencia tradicional. Supone construir desde la confianza, compartir conocimiento, ceder el control y entender que el éxito personal solo tiene sentido cuando impulsa también el éxito de otros.

Es una práctica exigente, porque requiere abrirse genuinamente, reconocer los propios límites y dejar entrar otras miradas. Pero también, a mi juicio, es la única vía real para resolver los grandes desafíos que tenemos por delante: la sostenibilidad, la igualdad, la educación, la innovación o la cohesión social. Ninguna de esas transformaciones ocurrirá desde la soledad de un escritorio. O las hacemos juntos, o simplemente no ocurrirán.

En esta nueva era digital gana quien logra que más personas, organizaciones y países crezcan juntos. Ya no triunfa el que saca a todos del camino, sino el que construye puentes, comparte lo que sabe y teje redes en lugar de levantar muros.

Aunque el contexto actual nos empuja hacia el individualismo y a la idea de que cada uno cree que su forma de ver el mundo es la única válida, el resultado es un país fragmentado, comunidades rotas, organizaciones donde la gente trabaja en paralelo, pero no junta. Y lo más triste es pensar en cuántos
sueños se apagan porque nos da miedo compartirlos, porque creemos que al hacerlo perderemos algo.

El desafío al que apunto para cambiar esto es imaginar juntos para multiplicar las posibilidades. Cuando trabajamos con otros ampliamos las opciones, porque cada persona trae una mirada distinta, una experiencia única, un talento que complementa lo que nos falta. En esa mezcla y cruce de mundos es donde nacen las ideas más potentes. Y es justamente esa convicción, la de que ningún cambio profundo ocurre en solitario, la que dio origen hace pocos días a ColaboraX, una iniciativa nacional impulsada por el propio Felipe Contreras Haye y Gulliver Chile, con apoyo de Corfo, que busca reconocer, visibilizar y conectar proyectos de colaboración entre empresas, organizaciones sociales, universidades y comunidades de todo el país.

ColaboraX es, en el fondo, la materialización de esta idea: una convocatoria abierta a todos los que creen que los grandes desafíos de Chile no se resuelven compitiendo, sino colaborando. El concurso invita a postular iniciativas reales de colaboración intersectorial —esas en las que la confianza reemplaza al ego y el propósito compartido supera las diferencias— para demostrar que el cambio es posible cuando dejamos de pensar en silos y empezamos a construir en red.

Ver cómo surgen espacios como ColaboraX me hace creer que la colaboración extrema no es sólo una aspiración, sino un movimiento en marcha. Porque el futuro como obra colectiva es una decisión. Y la buena noticia es ésta: todavía estamos a tiempo de tomarla juntos.

Notas relacionadas

Gastronomía

"Micha": el mejor chef del mundo

Nacido en Lima pero formado gastronómicamente en Estados Unidos y en Osaka, Mitsuharu Tsumura, propietario y jefe de cocina del famosísimo “Maido” -que fue elegido este año como el mejor restaurante del mundo por la prestigiosa “50 best”- se especializa en la cocina nikkei, fusionando técnicas japonesas con ingredientes peruanos. Y ya cumplió ocho años mostrándonos también su arte en Chile.

Pablo Schwarzkopf
Arturo Squella:
Política

Arturo Squella: "Si hay que tomar medidas impopulares para restablecer el orden, se hará"

En la última milla de la primera vuelta, el candidato a senador y presidente del Partido Republicano habla del diseño de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. Quiere mantener guante blanco dentro de la oposición para generar mayorías y sobre la izquierda es claro: “No le tenemos miedo al adversario político ni a las consecuencias de hacernos cargo de la crisis de seguridad”.

Claudia Guzmán
La izquierda de hoy y la mística armada: el culto de la derrota
Política

La izquierda de hoy y la mística armada: el culto de la derrota

¿De dónde nace esa glorificación de la violencia que pasa por encima de los hechos y del contexto? ¿No es acaso una señal que la nostalgia por las Brigadas Rojas conviva con la nostalgia por Mussolini, o que la desinhibición con que la derecha más extrema reivindica el Ku Klux Klan o el neonazismo, conviva con un revisionismo de la violencia en la izquierda?

Rafael Gumucio
Obra colectiva
Opinión

Obra colectiva

La colaboración extrema no se trata simplemente de “trabajar juntos” o “hacer networking”. Es una forma de pensar y actuar que desafía la lógica de la competencia tradicional. Supone construir desde la confianza, compartir conocimiento, ceder el control y entender que el éxito personal solo tiene sentido cuando impulsa también el éxito de otros.

Foto del Columnista Alejandra Mustakis Alejandra Mustakis
Para una minería con futuro
Opinión

Para una minería con futuro

Hoy damos un paso más allá, consolidando un enfoque moderno de desarrollo minero, que entiende que la colaboración público-privada no es solo una opción, sino una necesidad para acelerar el crecimiento, compartir riesgos, disminuir el impacto, sumar capacidades y generar valor para el país.

Foto del Columnista Alejandro Sanhueza Alejandro Sanhueza
Edición 14 de Revista D: la experiencia como lujo
Sociedad

Edición 14 de Revista D: la experiencia como lujo

La nueva edición de la Revista D presenta un especial de hoteles y comida, con una celebración del estilo y el buen gusto. Conversamos con Micha, el mejor chef del mundo, dueño del famosísimo restaurante limeño “Maido”. En lo político, a dos semanas de la presidencial, el presidente del Partido Republicano Arturo Squella anuncia que “Si hay que tomar medidas impopulares para restablecer el orden, se hará”. Y Rafael Gumucio escribe sobre los ecos de la violencia política de la izquierda del pasado.

Francisco Rosales