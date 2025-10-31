Para una minería con futuro

Hoy damos un paso más allá, consolidando un enfoque moderno de desarrollo minero, que entiende que la colaboración público-privada no es solo una opción, sino una necesidad para acelerar el crecimiento, compartir riesgos, disminuir el impacto, sumar capacidades y generar valor para el país.

El mundo avanza hacia una economía descarbonizada que demanda cada vez más cobre, y Codelco – que posee las mayores reservas del planeta- tiene la oportunidad de responder a ese desafío. Asumimos este compromiso con una estrategia clara: aumentar nuestra producción de manera responsable, sostenible y eficiente. Para lograrlo, emprendimos una nueva fase basada en alianzas estratégicas que fortalecen nuestro rol como pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo.

El reciente acuerdo que firmamos con Anglo American, para conformar el distrito minero Andina-Los Bronces, es un ejemplo concreto de este camino. Gracias a la coordinación entre dos operaciones vecinas, podremos aumentar la producción conjunta en cerca de 120 mil toneladas de cobre fino al año, durante más de dos décadas, con una inversión de capital adicional mínima.

Esta colaboración generará un valor estimado de al menos US$ 5.000 millones antes de impuestos, de los cuales cerca del 75% beneficiará directamente al Estado de Chile. Pongamos esta cifra en perspectiva: equivale a la construcción de 67.300 viviendas sociales, 218 liceos de excelencia, 13 hospitales de alta complejidad o 10 años de financiamiento de la PGU para más de 100.000 beneficiarios. Es una muestra evidente de cómo una buena decisión puede traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía.

Este proyecto no surgió desde la improvisación. Proviene de una trayectoria de casi cinco décadas de trabajo conjunto. Hoy damos un paso más allá, consolidando un enfoque moderno de desarrollo minero, que entiende que la colaboración público-privada no es solo una opción, sino una necesidad para acelerar el crecimiento, compartir riesgos, disminuir el impacto, sumar capacidades y generar valor para el país.

De forma complementaria, estamos impulsando otras iniciativas que podrían destrabar valor a través de una mayor colaboración vinculada a nuestros activos. Somos socios con Freeport McMoRan en El Abra, una operación ubicada en las cercanías del Distrito Norte. Por otro lado, junto a Rio Tinto estamos desarrollando Nuevo Cobre, un prospecto ubicado en la vecindad de proyectos de Codelco en etapa temprana, lo que permite evaluar esquemas de desarrollo conjunto que optimicen recursos y minimicen el impacto en el entorno.

Codelco ha entrado así en una tercera etapa de su historia. Tras la nacionalización del cobre y el desarrollo de nuestras propias minas, hoy apostamos por alianzas que amplían nuestras oportunidades de negocio y fortalecen nuestra posición global. Además de Anglo American, Freeport y Rio Tinto, somos socios de Teck en Quebrada Blanca, tenemos acuerdos de asociación con BHP y Pucobre, y recientemente firmamos un acuerdo con SQM en el Salar de Atacama, que abre un nuevo capítulo en el litio. Todas estas alianzas aportarán más del 20% del valor proyectado de Codelco hacia 2030.

Hoy, en Codelco, compartimos una visión clara: la minería del futuro se construye colaborando, innovando y potenciando una industria responsable con su entorno.